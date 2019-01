Maastohiihto

Kolumni: Dopingista kärynneeltä hiihtäjältä rajuja väitteitä tv-dokumentissa – mainitsi Suomen kahdesti

Johannes Dürrin tarina on inhimillisesti ymmärrettävä, vaikka doping on tuomittavaa, kirjoittaa Johanna Nordling.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Ja vielä...