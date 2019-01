Kuvan 19-vuotias ruotsalaisnainen ei ole esiintynyt parrasvaloissa vielä kertaakaan – on silti hiihtopiirien kuumin puheenaihe

Maastohiihto

15:stä maailmancupin kilpailusta saldona on 18 palkintokorokesijoitusta, päävalmentajalla on lupa nukkua yönsä rauhassa – näin etenkin siksi, kun edellä mainitut podiumpaikat ovat tulleet kuuden eri hiihtäjän voimin.Ja vielä: kyse on pelkästään naisten tuloksista.– Olen kyllä hymyillyt paljon tällä kaudella, Ruotsin päävalmentaja Rikard Grip https://www.is.fi/haku/?query=rikard+grip myöntää puhelimitse.Suomen päävalmentaja Matti Haavisto https://www.is.fi/haku/?query=matti+haavisto ei varmasti panisi pahakseen, jos naftaliinista löytyisi Krista Pärmäkosken https://www.is.fi/haku/?query=krista+parmakosken lisäksi edes Gripin B-maajoukkueen tasoinen naishiihtäjä.Sen tasosta nähtiin hurja esimerkki Tour de Skillä, kun Linn Sömskar https://www.is.fi/haku/?query=linn+somskar , 29, hiihti kauden ensimmäisessä cupin kisassaan heti viidenneksi.aihetta entistäkin leveämpään hymyyn, sillä hänellä on edelleen ässä hihassaan. Viime elokuussa 19 vuotta täyttäneestä Frida Karlssonista https://www.is.fi/haku/?query=frida+karlssonista povataan nimittäin hiihdon uutta supertähteä.Jo 18-vuotiaana Karlsson kruunattiin yhdistelmäkilpailussa alle 20-vuotiaiden maailmanmestariksi, ja sen päälle tulivat vielä sprintin ja viestin MM-pronssit.Hiihtopiirien mielenkiinto vain lisääntyi viime marraskuussa, kun Karlsson jätti maailmancupin kynnyksellä taakseen muun muassa tällä kaudella läpi lyöneen Ebba Anderssonin https://www.is.fi/haku/?query=ebba+anderssonin Ruotsin kansallisessa kisassa Bruksvallarnassa.Edelle jäi vain kolminkertainen olympiavoittaja Charlotte Kalla https://www.is.fi/haku/?query=charlotte+kalla Ruotsin maajoukkueen johto ei kuitenkaan valinnut Karlssonia Rukan maailmancupiin juniorikäytäntöihinsä vedoten.– Olemme noudattaneet jo usean vuoden käytäntöä, että juniori-ikäiset keskittyvät omiin MM-kisoihinsa aikuisten kisojen sijaan. Sama käytäntö oli jo kuusi vuotta sitten, kun Stina Nilsson https://www.is.fi/haku/?query=stina+nilsson löi läpi, Grip kertoo.nuorten MM-kisat järjestetään Lahdessa 20.–27. tammikuuta.– Lahden kisojen jälkeen Fridalla ei ole estettä osallistua maailmancupin kisoihin tai aikuisten MM-kisoihin, jos hän tulee valituksi, Grip sanoo.Asiantuntijoiden arvioissa Karlsson on normaalimatkoilla maailmancupissa jo nyt heittämällä top 10 -tasoa. Grip ei allekirjoita väittämää suoraan vaan kiemurtelee vastauksessaan.– Jos huomioidaan hänen kaksi voittoaan Vuokatin Skandinavia-cupissa, sen pitäisi riittää ainakin pisteille (30 parhaan joukkoon), Grip sanoo vaatimattomasti mutta tarkentaa myöhemmin:– Ehkä jopa 15 parhaan joukkoon.Vuokatissa 20 kilometrillä (v) muut selvästi. Suomen lupaus, kolmanneksi sijoittunut Eveliina Piippo https://www.is.fi/haku/?query=eveliina+piippo jäi Karlssonista lähes kaksi minuuttia. Karlsson on vuotta nuorempi kuin Piippo.Kilpailua paikan päällä seurannut Suomen nuorten maajoukkuevalmentaja Jussi Simula https://www.is.fi/haku/?query=jussi+simula vaikuttui Karlssonin esityksestä.– Hän on ottanut ison askeleen eteenpäin viime vuodesta. Vaikka Karlssonin takana tulleen porukan tekeminen meni kakkossijasta hiihtämiseen, Karlssonin voittomarginaali olisi joka tapauksessa ollut todella raju, Simula sanoo.Suomen aikuisten päävalmentaja Haavisto povaa Karlssonin nousevan kansainväliseen kärkeen välittömästi ensimmäisissä maailmancupin kisoissaan, jopa jo Seefeldin MM-kisoissa.– Se, että hän pystyy jo nyt haastamaan Ebba Anderssonin ja Charlotte Kallan, kertoo paljon, millä tasolla hän pystyy parhaimmillaan kilpailemaan. En pitäisi ihmeenä, mikäli hän yltäisi heti kuuden parhaan joukkoon maailmancupissa tai MM-kisoissa, Haavisto täräyttää.Karlsson on lyhyen ajan sisään jo toinen supertalentti, joka nousee aikuisissa kärkitasolle jo ennen 20-vuotissyntymäpäiväänsä. Vuonna 2017 Ebba Andersson oli Karlssonin tavoin 19-vuotias, kun hän oli voittamassa aikuisten viestihopeaa Lahden MM-kisoissa.

Onko Karlsson edes lahjakkain näkemäsi ruotsalaishiihtäjä?