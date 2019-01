Norjalaishiihtäjä ihmettelee yhä moottorikelkkojen mysteeriä – Juha Mieto paljastaa totuuden: ”Tullimiehet olivat armeliaita”

Maastohiihto

Norjalaishiihtäjä ihmettelee yhä moottorikelkkojen mysteeriä – Juha Mieto paljastaa totuuden: ”Tullimiehet oli

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

19 kertaa mukana





Kelkkakaupat paikan päällä

Kesäaika yllätti norjalaiset