Valmentaja jätti takaportin auki Krista Pärmäkoskelle – miksi suomalaistähti lähti Tourille toisin kuin Johaug ja muut tähdet?

Valmentaja jätti takaportin auki Krista Pärmäkoskelle – miksi suomalaistähti lähti Tourille toisin kuin Johaug

Poissaolot ovat jokavuotinen puheenaihe maastohiihdon lippulaivana markkinoidulla Tour de Skillä.Keskustelu käy kuumana aina ennen ja jälkeen osallistujalistojen julkaisun sekä kisan aikana siitä, kuka hiihtää maaliin ja kuka ei.Jotta tähtikatoa ei olisi tänä vuonna yhtä paljon kuin edellisvuosina, järjestäjät ovat muokanneet Tourin ohjelmaa niin, että se on historian helpoin.Miesten tähdet vastasivat ainakin järjestäjien huutoon: kun historian 13. kiertue alkaa Toblachissa 29. joulukuuta, mukana ovat Norjan ja Venäjän tähdet Johannes Hösflot Kläboa https://www.is.fi/haku/?query=johannes+hosflot+klaboa ja Aleksandr Bolshunovia https://www.is.fi/haku/?query=aleksandr+bolshunovia myöten.Naisissa tilanne on päinvastainen. Ruotsin tähdistä Charlotte Kalla https://www.is.fi/haku/?query=charlotte+kalla ja Ebba Andersson https://www.is.fi/haku/?query=ebba+andersson ilmoittivat hyvissä ajoin jättävänsä kiertueen väliin, ja tiistaina vetäytymisestään ilmoitti myös kauden kaikki viisi normaalimatkan kisaa voittanut Norjan Therese Johaug https://www.is.fi/haku/?query=therese+johaug Sprintticupia johtava Ruotsin Stina Nilsson https://www.is.fi/haku/?query=stina+nilsson ei ole vielä ilmoittanut päätöstään, osallistuuko hän vai ei, mutta mikäli sinikeltaisten päävalmentajaa Rikard Gripiä https://www.is.fi/haku/?query=rikard+gripia on uskominen, hallitsevan olympiavoittajan vetäytyminen ei yllättäisi.– Suosittelin hänelle ennen kautta, ettei hän hiihtäisi Touria. Hänellä on perjantaihin asti aikaa tehdä päätös, Grip kertoi Ilta-Sanomille puhelimitse.Mikäli Nilsson ei osallistu vuodenvaihteen kiertueelle, osallistujalista on naisten kannalta karua luettavaa: maailmancupin kuuden kärjestä mukana olisi vain kaksi, Norjan Ingvild Flugstad Östberg https://www.is.fi/haku/?query=ingvild+flugstad+ostberg (cupissa toisena) ja Suomen Krista Pärmäkoski https://www.is.fi/haku/?query=krista+parmakoski (4:s).– Kallan vetäytyminen ei ollut yllätys eikä Anderssoninkaan niin suuri, sillä kyseessä on nuori (21-vuotias) hiihtäjä. Johaugille sprinttipainotteinen ohjelma oli kai sitten liikaa, Suomen päävalmentaja Matti Haavisto https://www.is.fi/haku/?query=matti+haavisto pyörittelee.Joka tapauksessa Pärmäkoski, joka on myös Haaviston henkilökohtainen valmennettava, kuuluu nyt Tourin kuumimpiin suosikkeihin – ellei ole jopa se ykkönen.Kuten Haavisto mainitsi, ohjelma suosii sprinttereitä. Pikamatkoilla jaossa on runsaasti bonussekunteja, joita on saatavilla myös Toblachin ja Oberstdorfin helpoissa maastoissa hiihdettävillä normaalimatkoilla.Pärmäkoskelle tämä sopii mainiosti, sillä hän on sprintticupissa viidentenä ja Flugstad Östberg 15:ntenä.Haavisto arvioi, että naisten kokonaiskisan kannalta merkittäviä eroja on mahdollista tehdä vasta toiseksi viimeisellä etapilla, Val di Fiemmen perinteisen hiihtotavan yhteislähdössä. Päätösosuuden seinäjyrkkä loppunousu olkoon oma lukunsa.– Val di Fiemmessä kelit ovat olleet monta kertaa haastavat. Parina vuonna on ollut aikamoista taiteilua pidon löytymisen kanssa.– Aurinko lämmittää lumen pinnan niin, että ladun pinta saattaa olla ihan kostea, mutta sentin syvemmällä on jo kuivaa lunta. Sitä nousee pintaan haarakäyntinousuissa tai sauvan sommista, ja se jäätyy helposti, Haavisto sanoo.Haaviston mukaan Tour on kuulunut Pärmäkosken ohjelmaan alusta alkaen, eivätkä muiden poisjäännit ole antaneet aihetta epäröintiin. Valmentaja jättää kuitenkin suojatilleen pienen takaportin: maaliin ei ole pakko hiihtää.– Kauden päätavoite on Seefeldin MM-kisoissa, ja maailmancup tulee vasta kakkosena. Jos tuntuu siltä, että on riski sairastua, maaliin asti ei hiihdetä väkisin, Haavisto sanoo.Pärmäkosken terveystilanne on ollut alkukaudella parempi kuin viime vuonna, jolloin tähti kärsi pitkään räkätaudista ja nuhasta. Nyt Pärmäkoski on Haaviston mukaan harjoitellut kovaa pitkälle alkukautta.– Kaikki on mennyt, kuten olemme ajatelleet. Krista harjoitteli suunnitellusti aika paljon Rukan, Lillehammerin ja Beitostölenin aikaan, mikä näkyi parhaan terävyyden puuttumisena. Harjoittelua kevennettiin vasta Davosin viikolle, Haavisto kertoo.Kevennys tuotti heti valmentajalle ja urheilijalle toivotun tuloksen, kun Pärmäkoski oli ensin viides sprintissä ja ylsi seuraavana päivänä kolmanneksi 10 kilometrin vapaan hiihtotavan väliaikalähdössä.Viime vuonna Pärmäkoski oli Tourilla neljäs, mutta mikäli hän hiihtää nyt maaliin, valmentaja puhuu vain kärkikolmikosta.– Jos menee hyvin, odotan, että Krista on sijoilla 1–3. Yksi huono kisa voi heilauttaa sijoituksia, Haavisto sanoo.Pärmäkoski on saavuttanut kaksista viime arvokisoista neljä henkilökohtaista mitalia: MM-hopeaa Lahdesta 2017 ja olympiahopeaa sekä kaksi pronssia Pyeongchangista viime helmikuussa.Pyeongchangissa Pärmäkoski oli ainoa henkilökohtaisen olympiamitalin saavuttanut naishiihtäjä, joka hiihti samana vuonna Tourin maaliin. Pärmäkosken kaikkia mitaleita on yhdistänyt se, että ne ovat tulleet normaalimatkoilla.Jos tarkastellaan normaalimatkoilla kultaa voittaneiden naishiihtäjien tuloksia vuosilta 2011–18, Tour de Ski ja arvokisat eivät ole olleet hedelmällinen yhdistelmä: jaossa olleista 18 kultamitalista vain neljä on mennyt hiihtäjälle, joka hiihti menestysvuonnaan Tourin.Kaikki neljä kultaa ovat menneet nyt poissaolevalle Johaugille.

Pärmäkoski on puhunut, että hänen tavoitteenaan Seefeldissä on henkilökohtainen kultamitali. Matti Haavisto, mitä ajattelet kyseisestä tilastosta Tourille osallistumisen kannalta?

– Olemme miettineet Kristan osallistumisen kokonaisuuden kannalta, eli miten kesä, syksy ja alkutalvi ovat menneet. Jos tuollaista ajattelisi, voisimme lopettaa hommat kokonaan. Mutta kuten sanoin, pakko ei ole hiihtää loppuun.– Jos ongelmia tulee, Krista saattaa hiihtää yhden tai kaksi kilpailua ja tulla kotiin. Jos näyttää menevän hyvin, sitten mennään loppuun. Kuormitus on silti koko ajan tarkassa seurannassa, Haavisto sanoo.