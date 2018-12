Huoli Kerttu Niskasesta kasvoi entisestään – Harri Kirvesniemeltä suorat sanat: ”Ei kaukana täydestä katastrofista”

Maastohiihto

Huoli Kerttu Niskasesta kasvoi entisestään – Harri Kirvesniemeltä suorat sanat: ”Ei kaukana täydestä katastrof

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Viestijoukkue