Hiihtotähti Sergei Ustjugovin unelma mureni ilmoitukseen hotellihuoneessa – valmentaja yhä raivona maailmaa puhuttaneista tapahtumista

Maastohiihto

Hiihtotähti Sergei Ustjugovin unelma mureni ilmoitukseen hotellihuoneessa – valmentaja yhä raivona maailmaa pu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viesti harjoitusleirille