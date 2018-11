Raskaita aikoja läpi käynyt Anne Kyllönen palasi kilpaladuille Rukalla – ”Oli se kuitenkin tosi tunteikas hetki”

Maastohiihto

Raskaita aikoja läpi käynyt Anne Kyllönen palasi kilpaladuille Rukalla – ”Oli se kuitenkin tosi tunteikas hetk

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jännittävä ensimmäinen treeni