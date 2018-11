Rukan lohduttomat olosuhteet puhuttavat maailmallakin – Ristomatti Hakola poikkeuksellisesta näystä: ”Aika vaikea eksyä”

Maastohiihto

Rukan lohduttomat olosuhteet puhuttavat maailmallakin – Ristomatti Hakola poikkeuksellisesta näystä: ”Aika vai

Juuri nyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy