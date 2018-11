Harri Kirvesniemi ei kierrellyt Krista Pärmäkoskea ja Therese Johaugia koskevassa kysymyksessä: ”Minuutti, ehkä jopa enemmän”

Maastohiihto

Harri Kirvesniemi ei kierrellyt Krista Pärmäkoskea ja Therese Johaugia koskevassa kysymyksessä: ”Minuutti, ehk

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valtaosa Suomen kärkihiihtäjistä on paraikaa koolla Rovaniemellä, jossa hiihdetään tänä viikonloppuna Suomen cupin pisteistä.Lauantaina naiset avasivat pelin 10 kilometrin perinteisen hiihtotavan väliaikalähdöllä. Siinä ylivoimaiseen voittoon hiihti Ikaalisten Urheilijoiden Krista Pärmäkoski https://www.is.fi/haku/?query=krista+parmakoski , joka löi toiseksi sijoittuneen Pöytyän Urheilijoiden Johanna Matintalon https://www.is.fi/haku/?query=johanna+matintalon 28,7 sekunnilla. Hämeenlinnan Hiihtoseuran Laura Mononen https://www.is.fi/haku/?query=laura+mononen oli kolmas, 37,6 sekuntia voittajasta.Vaikka kisa käytiin raskaissa olosuhteissa, erot pysyivät Pärmäkosken viime vuosien tasoon nähden maltillisina. IS:n hiihtoasiantuntija Harri Kirvesniemi https://www.is.fi/haku/?query=harri+kirvesniemi ei kuitenkaan ole asiasta huolissaan, jos Pärmäkosken, 27, suorituksesta haetaan lähtökohtia kahden viikon päästä Rukalla käytävään maailmancupin avaukseen.– Kansainvälistä kärkivauhtia ajatellen Kristan voittomarginaali oli pieni, mutta Krista hiihti normaaliin tyyliinsä vain sen, mitä tänään tarvitsi, Kirvesniemi sanoo.Rukalla kisataan 24.–25. marraskuuta kaksi perinteisen hiihtotavan maailmancupin kisaa: lauantaina sprintti ja sunnuntaina kympin väliaikalähtö.– Tämänpäiväisestä ajastaan Kristan olisi pudotettava ainakin puoli minuuttia taistellakseen Rukalla paikoista palkintopallilla.– En pidä sitä Kristalle minkäänlaisena ongelmana, sillä suurin osa ajasta putoaa jo treenin keventämisellä, urallaan 14 arvokisamitalia voittanut Kirvesniemi arvioi väliaikalähdön asetelmia.

Paljonko Pärmäkosken olisi pudotettava tämänpäiväisestä ajastaan pystyäkseen haastamaan Therese Johaugin?

Kansallisen ryhmän kärjen vauhti ilahdutti

Suomen cupin 2/6 kilpailuviikonloppu, Rovaniemi: