Petter Northug muistelee kohtalokasta yötä – poliisi mursi kotioven hakiessaan hänet putkaan: ”Mitä helvettiä olen tehnyt”

Maastohiihto

Petter Northug muistelee kohtalokasta yötä – poliisi mursi oven hakiessaan hänet putkaan: ”Mitä helvettiä olen

Hiihtäjätähti Petter Northugilla on hajanaiset muistikuvat siitä, miten hän humalassa ajoi ulos tieltä. Hiuksia jäi tuulilasiin.

