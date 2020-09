Lähes 50 kertaa Linnan juhliin kutsuttu Ilkka Kanerva pitää tilaisuuden perumista oikeana päätöksenä: ”Ei millään tavalla paheksuttavaa”

Linnan juhlien peruminen on kansanedustaja Ilkka Kanervan mielestä oikea päätös.

Kansanedustaja Ilkka Kanerva, 72, on Linnan juhlien konkari. Juhlat ovat olleet osa Kanervan itsenäisyyspäivän viettoa vuodesta 1975 alkaen. Hän aloitti tuolloin kansanedustajana.

Linnan juhlien tämän vuotinen peruuntuminen ei Kanervaa yllätä.

– Päätös ei ole millään tavalla hämmästyttävä tai paheksuttava. Vältetään monet kiusallisetkin tilanteet, kun ihmiset juhlissa olisivat pienillä tai mitättömillä etäisyyksillä tanssilattialla puhkuneet, Kanerva sanoo.

– Meillä tämä oli kotiparlamentin esityslistalla. Arvelimme, että on ainoa järkevä ja vastuullinen tapa näissä olosuhteissa, että juhlat jätetään järjestämättä.

Kotiparlamentti, joka tarkoittaa Kanervaa ja hänen vaimoaan Elinaa, pohti myös juhlien jättämistä väliin, jos ne olisi pidetty.

– Kieltämättä tämän kaltaista tunnelmointia oli. Emme mitään päättäneet, mutta oli puhetta, että emme mahdollisesti osallistuisi. Ratkaisua emme tehneet. Keskustelu oli tuntuman hakemista mahdollista päätöstä ajatellen.

Elina Kanerva (ent. Kiikko) ja Ilkka Kanerva Linnan juhlissa 2019.­

Kanervalla viidenkymmenen Linnan juhlan rajapyykki lähestyy. Muutama poissaolo tosin rasittaa kokonaissaldoa. Tarkkaa osallistumiskertojen määrää Kanerva ei muista mikä sinällään jo kertoo, että määrä on iso.

– En tiedä tarkkaan. En muista olinko jo ennen ensimmäistä kansanedustajakautta Linnan juhlissa. Yritin sitä kerran miettiä, mutta en ole asiasta ihan varma. Saattaa olla, että olin.

– Joka tapauksessa olen ollut kaksi tai kolme kertaa pois, kun olen ollut jossain päin maailmaa puhumassa meidän itsenäisyyspäivän merkeissä. Yksi kerta oli ainakin Yhdysvalloissa.

Kanervat eivät ole vielä miettineet miten juhlivat itsenäisyyttä tänä poikkeusvuonna.

– Itsenäisyyspäivään sisältyy traditioita, joita voidaan tehdä. Sankarihaudoilla käynti yhtenä sellaisena.

Traditioita pitää kunnioittaa, mutta Kanerva pohtii, että itsenäisyyden juhlintaan voisi liittyä myös iloisia muotoja.

– Meillä juhlinta tahtoo monen muun kansakunnan itsenäisyyspäivän juhlintaan verrattuna olla ylevään viritykseen rakennettu. Muotoja on monia ja usein kevyempiä kuin meillä. Tosin meillä on painavia syitä juhlia vähän vakavammalla kaavalla.

Vuonna 2018.­

Yle tulee lähettämään Linnan juhlien aikaan itsenäisyyspäivään liittyvää erityisohjelmaa. Kanerva ei osaa vielä sanoa istahtaako ohjelmaa katsomaan.

– En tiedä yhtään minkälaiseksi päivä tulee muodostumaan. En varmaan koskaan ole ollut itsenäisyyspäivän iltana Turussa.

– Päivän viettotapaa ei kannata stressata. Voi olla joskus hyväkin pysähtyä viettämään itsenäisyyspäivää pienemmissä merkeissä. Ei aina tarvita valtavia puitteita, joita presidentinlinna tarjoaa.

Vuonna 2017.­

Linnan juhlien kuuma aihe on aina asuvalinnat. Ne on tehtävä hyvissä ajoin ennen juhlapäivää. Kanervalla on käsitys, että Elina-vaimo ei ole tämän vuoden pukua ennättänyt hankkia.

– Huomioni mukaan asuvalintaan on keskitytty suurella huolella joka itsenäisyyspäivä. Tänä vuonna se jää prosessina sivuun. Niin kuvittelen, että tätä momentumia ei ole nyt meillä käytetty.