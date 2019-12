Yllätyshäät! Sixten Korkman ja Maria Romantschuk tanssivat häävalssinsa Linnan juhlissa

Pariskunta on seurustellut lähes neljä vuotta.

Maria Romantschuk on ollut naimisissa kaksi kertaa.

Maria Romantschuk (keskellä) on työskennellyt mm. presidentin kanslian lehdistöpäällikkönä. Kuva presidentti Tarja Halosen virkaanastujaisseremoniasta Presidentinlinnassa 1. maaliskuuta 2006.

Suomenruotsalainen aviopari on kuin luotu toisilleen. He ovat samoista yhteiskunnallisista piireistä. Sixten Korkman on entinen taloustieteen työelämäprofessori ja EVA:n toimitusjohtaja.