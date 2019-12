Matti ja Hilkka Ahteen osallistuminen Linnan juhliin oli suoranainen ihme – vielä iltapäivällä kaikki oli epävarmaa: ”Kuin ihmeen kaupalla hän löysi voimia”

Vielä viime viikolla ministeri Matti Ahde ja Hilkka Ahde eivät olleet varmoja, osallistuvatko he tämän vuoden Linnan juhliin. Yhä itsenäisyyspäivän iltapäivänkin oli epäselvää, pystyisivätkö he saapumaan paikalle lainkaan.

– Jotenkin Matti sai tsempattua. Hän halusi niin kovasti tulla paikalle. Hän on vuodesta 1970 ollut täällä joka vuosi ja kuin ihmeen kaupalla hän löysi voimia saapua tänne tänäänkin, Hilkka Ahde kertoi.

Matti Ahde, 73, on sairastanut syöpää runsaat kaksi vuotta. Hän on saanut sairauteensa hoitoa, mutta hänen vointinsa on hiljalleen muuttunut huonommaksi. Linnaan hän saapui pyörätuolissa.