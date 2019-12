Jukka Jalonen ja Sari-puoliso juhlivat Linnassa kiekkotähtien kanssa – jakoivat kullanarvoisia vinkkejä ja nauttivat illasta pitkän kaavan mukaan

Parin menot oli järjestetty niin, että iltaa voitiin viettää pitkän kaavan mukaan. Aluksi he viettivät etkoja MM-leijonien, pikkuleijonien ja naisleijonien kanssa, sitten itse juhlia ja lopuksi jatkot pormestarin luona.

Jukka Jalonen on Suomen kaikkien aikojen menestynein päävalmentaja. Hän on toiminut maajoukkueen päävalmentajana vuosina 2008–2013 sekä vuodesta 2018 eteenpäin. Hänen aikanaan Leijonat ovat voittaneet kaksi MM-kultaa, MM-pronssia ja olympiapronssia Vancouverissa vuonna 2010. Jalonen on voittanut maailmanmestaruuden myös alle 20-vuotiaiden maajoukkueen valmentajana vuonna 2016.