Matin ja Tepon julkisuutta karttavat vaimot paljastavat, millaista elämä laulajaveljesten rinnalla on – nyt arjessa tapahtui iso muutos

Matin ja Tepon puolisot ottivat ilon irti Linnan juhlista sillä aikaa, kun laulajaveljekset antoivat haastatteluja ja poseerasivat kuvissa.

Iskelmälegendat Matti ja Teppo Ruohonen juhlivat Linnassa hyvin harvoin julkisuudessa nähtyjen puolisoidensa Annen ja Varpun kanssa.

Itsenäisyyspäivän vastaanotto oli molemmille pareille tuttu jo entuudestaan, sillä he ovat juhlineet Linnassa kolmesti niin presidentti Ahtisaaren, Halosen kuin nyt Niinistönkin aikana.

Samalla kun iskelmälegendoja vietiin Linnassa haastattelusta toiseen ja salamavalot räpsyivät, viettivät Anne ja Varpu aikaa kahdestaan.

– Oli ihanaa tulla tänne ja tällä kertaa ei tarvinnut enää jännittää lainkaan, laulajaveljesten puolisot kertoivat.

– Ja onneksi meitä on kaksi, niin ei tarvitse yksin odotella, kun poikia viedään!

Veljeksiä vietiin Linnassa. Myös puolisot saivat osansa julkisuudesta, vaikka he yleensä pysyttelevät tyytyväisinä taka-alalla.

Tilanne on molemmille puolisoille harvinaisen tuttu, sillä Matti ja Teppo ovat kuuluneet Suomen iskelmätaivaan vakiotähtiin jo 50 vuoden ajan.

– Vaikka haastattelut ja julkisuus välillä tarkoittavat sitä, että me jäämme taka-alalle, ei se haittaa ollenkaan. Se kuuluu heidän työhönsä ja me tuemme heitä siinä, Varpu sanoi.

– Ja saahan tässä myös olla todella ylpeä. Olen ylpeä Matista ja siitä, miten hienon uran he ovat tehneet. On hienoa katsoa viereltä, miten hyvin he ovat onnistuneet, Anne jatkoi.

Elämä vuosikymmenien ajan keikkailleiden veljesten rinnalla on Annen ja Varpun mukaan vaatinut totuttelua. Välillä yhteinen aika on ollut kortilla ja yleensä viikonloput tarkoittavat sitä, että puolisot ovat keikkamatkoilla.

– Totta kai se on vaatinut sopeutumista ja hieman järjestelyä, mutta mielestäni me elämme ihan tavallista arkea. Meidän tavallinen on vain ehkä vähän erilaista kuin muiden, Varpu selitti.

– Arkemme oli samanlaista myös silloin, kun lapset olivat nuoria ja meistä se tuntui ihan normaalilta. Siihen on tottunut vuosien aikana, enkä minä varmaan osaisi elää millään muulla tavoin, hän jatkoi.

Varpu ja Teppo Ruohonen ja Anne ja Matti Ruohonen saapuivat perjantaina Linnaan kolmatta kertaa.

Viime vuosina Matti ja Teppo ovat hiljalleen alkaneet vähentää keikkailua ja pareilla on ollut enemmän aikaa yhdessä kuin koskaan aiemmin. Varpu on myös jäänyt hiljattain eläkkeelle ja aika yhteinen aika Tepon kanssa on lisääntynyt.

– Onhan se hassua, kun yhtäkkiä näkeekin koko ajan! Me ei olla totuttu tällaiseen, mutta se on ollut tosi kivaa. Ei kyllästytä vielä Tepon naama, hän nauroi.

Linnan juhlat osuivat laulajaveljeksille kiireiseen aikaan, sillä Matilla ja Tepolla on heti lauantaina keikka, kun heidän 50-vuotiskiertueensa pysähtyy Turussa.

Annen ja Matin ilta päättyikin jo alkuillasta, mutta Varpu ja Teppo aikoivat vielä pyörähtää parketilla ja jatkaa juhlia.

– Ehkä me ehditään tanssimaan. Ei tässä kovin pitkään voi kuitenkaan juhlia, kun työ kutsuu taas poikia huomenna. Sellaisia meidän viikonloppumme ovat, Varpu totesi.