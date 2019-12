Marko Anttilan Heidi-vaimo juhli Linnassa kultaisessa luomuksessa: ”Onneksi Mörkö-huuma on jo vähän laskenut”

Leijonien MM-kullan myötä Marko Anttilasta tuli koko kansan sankari. Kauppoihin ilmestyi Mörkö-limua, Mörkö-postimerkkejä ja joka paikassa soi Mörkö-biisi. Hurja pyöritys ja Mörkö-huuma on heijastunut myös Anttilan perheeseen.

– Se on näkynyt niin, että Markolla on ollut myös vapaapäivinä aika paljon menoa. Häntä on viety aika moneen suuntaan, Heidi kertoo.