Antti Rinteen Heta-vaimo ei peitellyt pettymystään – avautui perheen tilanteesta: ”Henkilökohtaisesti iso menetys”

Heta Ravolainen-Rinne juhli Linnassa hurjan viikon päätteeksi. Kuluneella viikolla hänen puolisonsa Antti Rinne jätti eropyyntönsä presidentti Sauli Niinistölle ja jätti pääministerin tehtävän.

Ravolainen-Rinteen mukaan tunnelma Linnassa oli poliittisesta myllerryksestä ja tapahtumarikkaasta viikosta huolimatta hyvä ja pari pystyi myös rentoutumaan.

– Juhlimme täällä tosi hyvällä fiiliksellä. On aika osuvaa päivän teemaan liittyen, että tämä yhteiskunnallinen keskustelu on ollut niin vilkasta viime päivinä. Teema on tänä vuonna todella hyvä, Ravolainen-Rinne totesi viitaten Linnan juhlien Tieto ja yhteiskunnallinen keskustelu -teemaan.

Ravolainen-Rinteen mukaan kulunut viikko oli hetkittäin hurja. Hän kuitenkin suhtautuu asiaan tyynesti.

– Puolisona on ollut hurjaa siitä näkökulmasta, että näen, miten Antti tekee parhaansa ja sosiaalidemokraattista politiikkaa ja pystyy vaikuttamaan siihen, että yhteiskunta kehittyy hyvään suuntaan, ja silti palaute on paikoitellen hyvin epäoikeudenmukaista. Poliittiset saavutukset ja kova työ, mitä puolueet ovat tehneet, ovat jääneet vähän tämän keskinäisen kinaamisen jalkoihin.

– Ymmärrän kuitenkin, että nämä ovat Antin työasioita. Tämä ei ole onneksi mitään verrattuna viime vuodenvaihteeseen, sillä silloin oli kyse vakavasta sairaudesta. Nyt on kyse vain työstä ja tämä on siksi aivan eri mittakaavassa.

Heta Ravolainen-Rinteen puku oli valmistettu post waste -kankaasta, jossa on hyödynnetty kuluttajien loppuun käyttämää kangasta.

Viime talvena Antti Rinne sairastui vakavasti kesken parin Espanjan-matkan ja joutui viikoiksi sairaalahoitoon. Keuhkokuume, sydänpussin tulehdus, sairaalabakteeri ja tukkeutunut verisuoni veivät hänet teho-osastolle. Rinne pidettiin pari viikkoa nukutettuna ja lennätettiin lopulta ambulanssilennolla Suomeen jatkohoitoon.

Heta-puoliso ei pelkää, että pelottava tilanne toistuisi, vaikka myllerrys on ollut hetkittäin hurjaa.

– Antti on saanut terveen papereita lääkäristä ja hän on sen luontoinen ihminen, ettei stressaa asioista herkästi. Asiat toki harmittavat asioina, mutta uskon, että Antille riittää, että politiikka menee oikeaan suuntaan eikä sillä ole niin merkitystä, kuka on pääministerinä sitä vetämässä, Ravolainen-Rinne arvioi.

Rinteet ovat asuneet viime kuukaudet Kesärannassa pääministerin virka-asunnolla. Nyt edessä on muutto pois Helsingin Meilahdessa sijaitsevasta huvilasta.

– Se on henkilökohtaisesti iso menetys, sillä se on ihana paikka. Minulla on ollut nyt työmatka kolme kilometriä polkupyörällä. Pian se on kolme varttia moottoritietä aamuin illoin, Ravolainen-Rinne kertoo.

– Olen maalannut ja tehnyt paljon taidetta Kesärannassa. Nyt taiteilijaresidenssini siirtyy takaisin Mäntsälän autotalliin. Taiteellinen puoleni on nauttinut merellisestä ilmastosta, jota ei kyllä siellä autotallissa ole tarjolla, Heta nauraa pilke silmäkulmassa.

Ravolainen-Rinteen mukaan suurin vaikutus kodin vaihtumisella on siihen, että Rinteen työmatka pitenee ja päivät sen mukana.

– Se nyt on yksi työhön liittyvä asia. Se on ollut tärkeä siinä mielessä, että se on vähentänyt Antilta kaksi tuntia ajomatkaa päivässä. Jos on täytynyt pitää joku kokous, on vain voinut mennä alakertaan ja sopia sen sinne eikä matkustaa ympäriinsä. Totta kai se on ollut kätevä ja onhan se ihana paikka.