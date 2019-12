Näyttelijä Tommi Korpela ylisti Linnassa vaimoaan Elina Knihtilää – erityisesti yksi asia herättää miehessä kunnioitusta

Elämä kahden näyttelijän suhteessa on Knihtilän ja Korpelan mukaan helppoa, sillä takana on niin monta vuosikymmentä yhteistä historiaa.

– Tässä on mennyt niin pitkä aika, niin en tiedä, miten se dynamiikka olisi jonkun toisen alan ihmisen kanssa. On hienoa, että voi jakaa niitä keskeisiä kysymyksiä. Näyttelijyys on kuitenkin itselle niin iso osa identiteettiä. On hienoa, että kotona on toinenkin joka ymmärtää sitä, Knihtilä muistuttaa.