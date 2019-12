Rintansa Linnan juhlien suorassa lähetyksessä paljastanut Sandra kertoo nyt, miksi päätyi kyseiseen tempaukseen

Journalisti-lehden päätoimittaja Maria Petterson on julkaissut Twitter-tilillään videon, jossa tiedustelee Marinsilta ja hänen ystävältään Säde Vallarénilta, miksi he näyttivät juuri tissinsä valtakunnallisessa tv-lähetyksessä.

– Minun Suomeni on tasa-arvoinen ja kaikkien tissit on ookoo, Marins sanoo. Hän pitelee päänsä päällä välkkyvää diskovaloa.

– Joo. Ehkä tää ei oo se paikka, missä miehet näyttää tissejänsä, mutta me saatiin aika paljon huomiota tälle asialle, Säde aloittaa.

– Eli meidän mielestä se, että naisten kehoja hallitaan on ihan suoraan yhteydessä siihen, miten naisten kehoja muutenkin hallitaan ja meidän mielestä tissien pitäisi olla ok – no, ei ehkä Linnan juhlissa, mutta välillä pitää vähän shokeerata, Säde sanoo, minkä jälkeen naiset kävelevät pois.