Presidentti Niinistön ja rouva Haukion lähisuku juhli Linnassa

Perheenjäsenet ovat aiemminkin osallistuneet Linnan juhliin, mutta he ovat pysytelleet syrjässä julkisuudelta.

Kari Niinistö on toiminut kasvatustieteiden professorina Turun yliopistossa. Hänen poikansa on vihreiden entinen puheenjohtaja, nykyinen Euroopan parlamentin jäsen Ville Niinistö.

Presidenttipari on pitänyt perheenjäseniä poissa julkisuudesta. Lähisukua on nähty seuraamassa virallisia tilaisuuksia, kuten presidentin virkaanastujaisia.

Ilta-Sanomat kertoi presidentti Niinistön vaalikampanjan yhteydessä, että Jenni Haukio on hyvin perhekeskeinen. Hänellä on läheiset välit vanhempiensa ja veljensä kanssa. Isä on entinen rautakauppias ja äiti sairaanhoitaja.