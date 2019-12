”Käveleväksi mopiksi” Linnaan pukeutunut Saana yllättyi saamansa palautteen määrästä: ”Tuntemattomat ovat pysähtyneet hypistelemään”

Saana ”supersiistijä” Tyni edusti Linnan juhlissa alaansa kuvaavassa rättiruusupuvussa ja moppitakissa. 31-vuotias Tyni on toimitusjohtaja Koti Puhtaaksi -perheyhtiössä, joka valittiin tänä vuonna Suomen parhaaksi työpaikaksi ja Euroopan parhaaksi siivousalan työpaikaksi.

Tyni oli omien sanojensa mukaan pukeutunut linnaan ”eläväksi mopiksi”. Varsinaista moppipukua ei kuitenkaan Linnassa nähty, vaan Tyni saapuu paikalle suunnittelija Paula Malleuksen laatimassa takissa, joka on ommeltu käytetyistä mopeista.

Saman suunnittelijan käsialaa on myös Tynin ruusupuku, joka on tehty kierrätetystä hääpuvusta ja jonka koristeet on tehty vanhoista siivousliinoista.