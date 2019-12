Kansanedustaja Hilkka Kemppi saapui Linnaan näyttävässä höyhenasussa – aikoo naimisiin samassa puvussa

Puku on Anni Ruuthin käsialaa. Hänet tunnetaan höyhenvaatteistaan. Ruuth teki tämän vuoden Linnan juhliin yhteensä neljän kansanedustajan iltapuvut. Uniikkeihin pukuihin on haettu inspiraatiota neljästä Suomen mytologian jumalattaresta. Kempin päällä nähty puku on nimeltään Vellamo.