Antti Lindtman ja Kaija-puoliso edustivat yhdessä Linnan juhlissa – näin hallituskriisi näkyi parin arjessa: ”Tukea ja olkapäätä on tarvittu”

Lindtman on Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja ja kolmannen kauden kansanedustaja. Lindtman on julkisuudessa ilmaissut kiinnostuksestaan pääministerin tehtävää kohtaan. Sdp valitsee parhaillaan ehdokasta Suomen seuraavaksi pääministeriksi alkuviikosta tehtävästä eronneen Antti Rinteen tilalle.

Antti Lindtmanin ja Kaijan mukaan myös kotona on käyty keskustelua viime aikaisista politiikan tapahtumista.

Samalla tehdään päätös hallitustunnustelijasta. Tähän tehtävään Sdp:n puoluehallitus on esittänyt tällä viikolla pääministerin tehtävästä eronnutta Antti Rinnettä, joka on myös puolueen puheenjohtaja.

– Tarvitsee vähän aikaa eteenpäin, että voi ottaa perspektiiviä ja sulatella tapahtunutta. On ollut poikkeuksellinen viikko, Lindtman kertoo.

– Suomi on maa, josta voimme olla ylpeitä. Tekee myös ihan hyvää tällainen vapaa ilta.

Myös Kaija on saanut huomata viime päivien paineen.

– On ollut melkoisen kiireinen viikko, mutta yöt hän on kyllä kotona käynyt, sillä patjaan on tullut sellainen monttu, Kaija vitsailee.