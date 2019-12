Dome Karukoski juhlii Linnassa toista kertaa – otti opiksi aiemmasta ”amatöörivirheestään”

Elokuvaohjaaja Dome Karukoski saapui Linnaan Nadia-vaimo rinnallaan. Nadia on pukeutunut itsenäisyyspäivän vastaanotolle beigeen, olkaimettomaan yksinkertaisen kauniiseen pukuun ja valinnut käteensä pienen keltaisen kirjekuorilaukun. Dome Karukoski pukeutui juhliin mustaan pukuun ja vaaleaan kravattiin.

Pari on pyörähdellyt Linnassa myös vuonna 2009.

Pariskunta on ollut yhdessä jo pitkälti yli kymmenen vuotta. Parilla on viisivuotias Oliver-poika.

– Mä juuri saavuin tänne ja täähän on aivan hurlumheitä. Olen ensimmäisen kerran ollut täällä vuonna 2009 ja silloin kuvasimme Napapiirin sankarit -elokuvaa, Karukoski kertoo.

– Pointtina tässä ei ollut se, että joisin mitenkään älyttömän paljon, vaan se, että täällä on niin älyttömän kuuma. Ihmiset eivät ymmärrä, että täällä on joku 82 astetta lämmintä. Jos ottaa muutamankin lasin, se nousee päähän aivan saman tien, Karukoski nauraa.

Miehen mielestä on hienoa, että Suomessa kunnioitetaan itsenäisyyspäivää.

– Tämä on todella hieno tapahtuma. Se, että kunnioitetaan maamme itsenäisyyttä on aina tärkeää. Täytyy muistaa, mistä olemme tulleet. Olen ylpeä ja iloinen siitä, että olen saanut kutsun.

Tämän vuoden teema on Karukosken mielestä hyvin valittu. Luotettavaa tietoa ja rakentavaa keskustelua tarvitaan.

– Keskustelu on aika polarisoitunutta. Se ei aja enää niiden ihmisten asiaa, vaan se ajaa poliitikkojen asiaa. Toivoisin, että keskustelukulttuurimme olisi yhtenäisempää. Toivoisin, että pyrittäisiin kansana yhteiseen hyvään.

Suomessa on Karukosken mielestä kuitenkin vielä asiat suhteellisen hyvin.

– Sellainen tietty yhtenäisyyden kulttuuri kuitenkin vallitsee ja se on tärkeää, sillä olemme pieni maa.

Karukoskella on ollut hieno vuosi. Hänen ohjaamansa kirjailija J.J.R. Tolkienin nuoruudesta kertova Tolkien-elokuva (2019) oli valtava Hollywood-tuotanto.

– Tämä on ollut yksi oman elämäni parhaista vuosista. Se on hienoa päästä mukaan tekemään ja levittämään tuollaista suurta elokuvaa. Tietynlainen unelma on toteutunut.