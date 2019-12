Vihreiden kansanedustaja Bella Forsgrenin puku paljasti koko selän peittävän tatuoinnin: ”Mekko kertoo tarinani”

– Mekko kertoo tarinani. Se on yksivärinen, kultaa. Oman tarinani kehityksessä on ollut tärkeää hyväksyä itseni sellaisena kuin olen. Ja ymmärtää, että voi olla samaan aikaan ylpeä juuristaan sekä suomalaisuudestaan. Ihminen on keskeneräisyydessäkin täydellinen ja keskeneräisyydessäkin on kultaiset puolet. Halusin pukuun myös iloa, Forsgren sanoo.