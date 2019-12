Onko tässä Linnan erikoisin asu? 31-vuotias yrittäjä pukeutui ”käveleväksi mopiksi” – haluaa nostaa siivousalan arvostusta

Siivousalan yrittäjä Saana Tyni haluaa herättää asullaan keskustelua siivousalan arvostuksesta.

Euroopan parhaan siivousalan työpaikan tittelin yrityksellään voittaneet Saana Tyni, 31, ja Henri Haho, 28, saapuivat Linnaan ennen iltakahdeksaa. Pariskunta tapasi Australiassa reppureissulla ja perusti yhdessä Koti Puhtaaksi Oy:n vuonna 2011.

Tyni on pukeutunut Linnaan huomiota herättävään asuun, joka on valmistettu kokonaan kierrätysmateriaalista. Paula Malleuksen ompelema takki on tehty käytetyistä mopeista, joka sopii siivousalan yrittäjälle.

Näyttävän ruusupuvun materiaalina on käytetty vanhoja siivousliinoja. Saana Tyni on itse kutsunut asua leikkisästi käveleväksi mopiksi.

Tynin varsinainen juhlapuku taas on tehty kierrätetystä hääpuvusta, jonka koristeet on valmistettu vanhoista siivousliinoista. Kaulassa oleva kaunis koru taas on valmistettu kerran palvelleista hopealusikoista.

Tyni on aiemmin kertonut pyrkivänsä herättämään keskustelua siivousalan arvostuksesta ja haluttavuudesta.

– Minulla on ollut jo yli kymmenen vuotta henkilökohtaisena missiona saada siivousala nosteeseen. Se on kuitenkin perinteisesti ollut vähän sellainen huonomaineinen piika-ala, jos näin voi sanoa. Vähän sellaisia historian piikajuonteita on vielä ollut, Tyni sanoi juhlien alla.