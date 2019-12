Marko ”Mörkö” Anttila aloitti itsenäisyyspäivän vieton katsomalla Tuntemattoman sotilaan: ”Perussettiä”

Anttilalla, kuten monella kiekkoilijalla on takanaan huikea vuosi.

– Tulee sitä väkisinkin muisteltua. Sen takia ollaan nyt täällä. Kiireinen kausi on kesken, joten on hieno tavata kundeja ja muistella vähän menneitä, Anttila pohti illan kulkua.

– Iloisin mielin sitä on tullut seurattua. Kivaa, että jääkiekko saa näin paljon huomiota. Onneksi se Mörkö-juttu on jo loppunut, mutta jos joku on saanut siitä iloa, niin eihän se haittaa, Heisi nauroi.