Yllätysveto: rouva Jenni Haukio käyttää samaa iltapukua Linnan juhlissa kuin vuonna 2015!

Tasavallan presidentin kanslia kertoi tiedotteessaan, että Jenni Haukio käyttää tänä vuonna hänellä Linnan juhlissa vuonna 2015 nähtyä pukua, jonka on suunnitellut Haukion luottosuunnittelija Sari Nordström ja ommellut Karina Vainio. Puku on fuksianpunaista Shangtung-silkkiä ja käsin helmikirjailtua pitsiä.

Koruina Haukiolla on Kalevalan Kaikuja-sarjan kaulakoru ja korvakorut. Koruilla on hintaa yhteensä noin tuhat euroa.

TPK:n mukaan pukua on tänä vuonna yhteistyössä Nordströmin ja Vainion kanssa modifioitu uusiokäyttöön. Modifioidun puvun yläosaan on tehty läpikuultavat hihat. Puvun yläosa on koristeltu herkin kirjailuin.