Onko tässä Linnan juhlien erikoisin asuste? Kansanedustajan korvakorut on valmistettu äidinmaidosta

Virta kertoo Facebook-sivullaan, että hän pukee Linnan juhliin ylleen kultaseppä Mirka Loukimon tekemät korut. Suuremmat ja välkehtivät Sade-korut symboloivat Virralle elämän välkettä iloineen ja suruineen, mutta erikoisempia ovat kuitenkin niiden vierellä nähtävät Maailmani-korut. Ne on nimittäin tehty Virran omasta äidinmaidosta.

– Äidinmaidosta tehdyt ”Maailmani”-korut muistuttavat ja kuvaavat kauniisti sitä, miten lapsen ääni kulkee korvanjuuressani aina – niin tärkeitä päätöksiä tehtäessä kuin itsenäisyyttä juhlistettaessakin. Muistuttaen, mikä on loppujen lopuksi kaikkein tärkeintä – lapset, Virta kirjoittaa päivityksessään.

– Tämä Loukimon tekemä koruyhdistelmä symboloi minulle henkilökohtaisesti sitä, miten äitiys on aina läsnäoleva osa minua mutta on niin paljon muutakin. Näinhän se kohdallani on tässä elämän eri puolien rakentamassa palapelissä työn ja uran sekä rakkaan äitiyden kanssa. Korut myös muistuttavat ettei aina tarvitse olla vahva – vaan voi olla hyvä ja arvokas sekä kaunis vaikka välillä sateen keskellä tanssisikin.