Raili Hulkkonen on ehostanut valtakunnan ykkösnaisia Linnan juhliin jo yli 50 vuoden ajan – sanoo suoraan, mikä juhlahumussa ärsyttää yli kaiken

Jo lähes 50 vuotta on kulunut siitä, kun meikkitaiteilija Raili Hulkkonen, 73, ehosti ensimmäisen asiakkaansa Linnan juhliin. Elettiin 1970-lukua ja tuolloin parikymppinen Hulkkonen sai asiakkaakseen edesmenneen seurapiirikaunottaren Maria Melinin.

Nyt, 50 vuotta myöhemmin Hulkkonen on edelleen kenties yksi itsenäisyyspäivän työllistetyimpiä henkilöitä. Vuosien varrella hänen meikkituoliinsa ovat istahtaneet niin Hilkka Ahde, Riitta Suominen kuin Tellervo Koivistokin.

– Yhtä haipakkaahan nämä vuodet ovat olleet. Joskus tuntuu, etten edes kehtaa sanoa, kuinka paljon minulla niitä meikattavia aina on. Välillä niitä on ollut enemmän kuin laki sallii, Hulkkonen tunnustaa.

Kun Hulkkonen aloitti meikkitaiteilijan työt vuosia sitten, hän meni aina asiakkaidensa luokse. Sittemmin asetelma on kääntynyt päälaelleen ja nyt lukuisat naiset saapuvat itsenäisyyspäivänä Hulkkosen luo. Ensimmäiset ilmestyvät naisen oven taakse jo aamukuudelta, viimeiset lähtevät vain hieman ennen iltaseitsemää.

– Kun he kokoontuvat tänne, niin se fiilis on jotenkin aivan mielettömän ihana. Monet tulevat vähän aikaisemmin, jotta voimme jutella ja ottaa vähän samppanjaa. Olen aina pitänyt huolen siitä, että kaikki viihtyvät. Niinä päivinä tunnelma on ihan käsinkosketeltavissa, hän hehkuttaa.