Tintti Leppänen on meikannut rouva Jenni Haukion Linnan juhliin kymmenen kertaa – tällainen on hänen vuoden kiireisin työpäivänsä

Maskeeraaja-kampaaja Tintti Leppänen on meikannut ja kammannut Linnan juhliin toinen toistaan tunnetumpia vieraita jo 25 vuoden ajan. Hänen käsialaansa on ollut myös joka vuosi Linnan ylivoimaisesti kuvatuimman kaunottaren, rouva Jenni Haukion tyyli.

Tintti Leppänen on meikannut Jenni Haukion Linnaan kymmenenä vuonna.

– Hanna oli saanut kutsun ja tein hänelle sekä meikin että kampauksen. Hän toivoi hiuksiinsa koko pään lainekampausta. Kaikki kampaajat tietävät, kuinka haastava sellainen kampaus on, Leppänen aloittaa hymähtäen.

– Muistan sen stressin määrän, kun taksin mittari raksutti jo pihalla viime silauksia tehdessä. He lähtivät siitä sitten suoraan Linnaan, Leppänen nauraa.

– Se on ihan maksimi. Ehtisin tekemään yhden meikin vielä aamusta, mutta kukaan ei halua tulla meikkiin jo yhdeksän aikaan. Olen sanonut, että meikki pysyisi aivan varmasti, mutta ihmiset eivät halua varoa kasvojaan koko päivää peläten, että he onnistuvat tärvelemään kaiken, hän naurahtaa.

Kotona hän on vasta iltamyöhään, kun itsenäisyyspäivän vastaanottoa on voinut seurata tv:stä jo hyvän aikaa. Itsenäisyyspäivänä päivään kertyy työtunteja, vaikka kyseessä on tuplapyhä – ja liksat sen mukaiset.