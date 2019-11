Suora lähetys Linnasta klo 13.30: Presidentti Niinistö kertoo yksityiskohtia itsenäisyyspäivän juhlavastaanotosta

Linnan juhlat

Suora lähetys Linnasta klo 13.30: Presidentti Niinistö kertoo yksityiskohtia itsenäisyyspäivän juhlavastaanoto

Presidentti Niinistö kertoo yksityiskohtia Linnan juhlista noin kello 13.30 alkaen. Voit seurata tilaisuutta suorana lähetyksenä tästä artikkelista.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy