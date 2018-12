Linnan juhlat

19-vuotias nuorisopoliitikko sai ainutlaatuisen idean Linnan-pukuunsa – näky pisti somekansan kuhisemaan

”Minusta näkee, etten ole ihan alkujaan täältä”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Ajatellaan positiivisesti”





Katso haastattelu kokonaan yllä olevalta videolta.