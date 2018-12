Linnan juhlat

Mitä Linnan kättelyjonossa oikein tapahtui? Kummalliset välit ja kiirehdinnät herättävät hämmästelyä

Presidentinlinnan vieraat eivät tänä vuonna astelleet tasaisena virtana kättelyyn.Jonoon tuli useassa kohdassa huomattavan pitkiä taukoja, joiden jälkeen vieraat joutuivat kiiruhtamaan presidenttiparin luo.Perinteisesti kättelyjono presidenttiparin luokse on ollut tiivis, ja vieraat ovat edenneet siinä kiiruhtamatta.– Miten voi olla samaan aikaan sekä älytön kiire että kauheat välit? Twitterissä ihmeteltiin.Ilmiön epäiltiin saaneen alkunsa Presidentinlinnan eteisestä.Tasavallan presidentin kanslia ei osannut heti antaa vastausta.Onneksi sosiaalisella medialla on tarjota teorioita.GDPR on EU:n tietosuoja-asetus, joka aiheutti vaivaa monella taholla ennen toukokuista voimaantuloaan.