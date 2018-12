Rouva Jenni Haukio on lumonnut Linnan juhlissa eleganteissa luomuksissa – mikä yhdeksästä iltapuvusta on suosikkisi?

Linnan juhlat

Rouva Jenni Haukio on lumonnut Linnan juhlissa eleganteissa luomuksissa – mikä yhdeksästä iltapuvusta on suosi

2009

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





2010





2011





2012

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





2013





2014





2015





2016





2017