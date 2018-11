Millaista Linnan juhlissa oikeasti on? Tv-kamerat antavat täysin väärän kuvan: tällaisen matkan vieraat todellisuudessa kulkevat kättelyyn

Linnan juhlat

IS esittelee nyt videolla konkreettisesti sen, miten Linnan juhlat etenevät kutsuvieraiden silmin: mistä he saapuvat sisään Linnaan, millaista reittiä he siirtyvät kättelyyn ja mitä sen jälkeen tapahtuu.





Miltä näyttää alhaalla naulakoilla, jossa Linnan juhlien kutsuvieraat riisuvat päällysvaatteensa ja lähtevät kohti presidenttiparin kättelyä?Miltä matka kättelyyn näyttää ja millaista on kävellä Valtiosaliin, jossa kättely tapahtuu?Entä mihin vieraat suuntaavat suoraan kättelystä?Millainen on kuuluisa Peilisali, entä veteraaneille tarkoitettu Keltainen sali?IS esittelee nyt leikkaamattomalla videolla läpileikkauksen Linnan tiloihin ja siihen reittiin, jonka kutsuvieraat kävelevät Linnaan saapuessaan.Aloitamme naulakoilta ja kävelemme suoraan Atriumin läpi Valtiosaliin, jossa tapahtuu presidenttiparin kättely.Tästä jatkamme matkaa Linnan toiselle puolelle kauppatorin puoleiseen siipeen, jossa veteraanit viettävät iltaa.Näet omin silmin, miten tämä matka kestää kokonaisuudessaan alle kolme minuuttia.Presidentinlinna saattaa näyttää tv:ssä valtavalta paikalta, mutta todellisuudessa se on mainettaan pienempi.Matkan varrella näet myös, miten Linnan juhlat valmistuvat kovaa vauhtia. Punaiset matot ovat vielä rullalla ja tarjoiluastioita on jo katettu pöytiin.Valtiosali, jossa kättely tapahtuu, on myös Linnan juhlien pääpaikka, sillä ilta päättyy valtiosalin tanssiaisiin.