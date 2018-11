Linnan juhlat

Riikka Karppinen, 24, asettui jo lukioikäisenä kaivosjättiä vastaan Lapissa – sai nyt kutsun Linnan juhliin

Yhdeksän

Taistoon suon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Juuri oman

Puvun





Linnan juhlat