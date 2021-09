”Löysin auton takapenkiltä nipun maksamattomia laskuja ja ajattelin, että nyt tämä korttitalo hajosi” – 6 koskettavaa tarinaa pitkän suhteen päättymisestä

Eläkkeelle jääminen on kriisin paikka myös parisuhteelle. Yhä useampi avioliitto ajautuu karille, kun työn jättämän tyhjiö täyttyy esimerkiksi alkoholilla. Varttuneella iällä eronneet kertovat oman tarinansa.

Mies rakastui salaa yhteiseen tuttavaan

”Meillä oli syvällinen yhteisymmärrys, yhteinen huumori ja ajatukset synkkasivat hyvin. Kun tutustuimme, hän oli eroamassa vaimostaan. Ajattelin, etten halua sotkeutua siihen kuvioon. Itse olin kokenut avioeron jo kauan ennen sitä, ja uusi suhde epäilytti.

Hän kuitenkin piiritti minua. Lumouduin hänestä. Hän oli ihminen, jota tarvitsin elämääni. Välillemme kasvoi täydellinen luottamus. Meillä oli tasapaino kaikilla elämän alueilla: luettiin samanlaisia kirjoja, keskusteltiin ja kiinnostuttiin samanlaisista asioista.

Oli kiehtovaa tutustua hänen lapsiinsa, ja hänestä tuli ihana isoisä lapsenlapsilleni.

Olimme olleet yhdessä 14 vuotta, kun suhteeseen tuli ankara vastamäki.

Tein erään, itseäni 15 vuotta nuoremman naisen kanssa yhteistä projektia. Näin miten hän ihaili miestäni, mutten ajatellut siinä olevan mitään muuta. Tuntui kivalta, että oma kumppanini miellyttää muitakin. Mies sai paistatella kahden naisen ihailun ja rakkauden kohteena.

Jossain vaiheessa kysyin mieheltäni, millainen hänen suhteensa oikein on tähän naiseen. Hän ei myöntänyt mitään, mutta kun kysyin samaa naiselta, sain kuulla, miten asiat olivat. Kerroin miehelle, mitä tiedän, eikä hän enää kiistänyt.

Hän pakkasi tavarani jätesäkkiin. Riisuin sormuksen sormestani ja sanoin, että tämä on sitten loppu eikä tarvitse koskaan ottaa yhteyttä.

Ajoin autoa ja ajattelin, että suuntaan ensimmäistä rekkaa päin joka tulee vastaan. Yhtäkkiä olin menettänyt kaiken, mihin olin luottanut.

Eniten minua loukkasi se salailu. Olisin toivonut, että hän olisi avoimesti sanonut, että haluaa aloittaa elämän toisen kanssa. Olisin antanut hänen mennä. Mutta ei, siihen hänellä ei ollut rohkeutta.

En ole päässyt erosta kokonaan yli vieläkään, mutta välillä pystyn jo muistelemaan hyviä asioita, joita sain kokea niiden 14 vuoden aikana.

Muutin eri paikkakunnalle, aloin käydä jumpissa ja lähdin mukaan eläkeyhdistyksen toimintaan. Kirjoittaminenkin on auttanut: kun kirjoittaa toisen ihmisen elämästä, omat surut ja murheet jäävät taka-alalle ja kevenevät. Käyn myös terapiassa, sillä masennuksen aallot ja tuska tulevat hyökyinä.

Ilo ei ole vielä palannut, mutta olen saanut elämääni tasapainoa.”

Hannele, 70

”Olisin sairastunut itsekin jos olisin jäänyt siihen liittoon”

”Meillä oli aivan ihanaa yhdessä, matkusteltiin paljon ja tehtiin kaikkea yhdessä. Hän oli töissä ulkomailla ja poissa kotoa. Kun lapsi syntyi, asuimme koko perhe jonkin aikaa ulkomailla. Hän sai seurata lapsen kasvua.

Kaikki muuttui, kun mies jäi eläkkeelle. Vielä silloinkin hän teki joitakin töitä, mutta kun ne loppuivat, hän muuttui täysin. Eläkkeelle jääminen ei sopinut hänelle, siitä ei tullut mitään. Hänellä oli ollut paljon alaisia ja paljon vastuuta. Nyt miestä ei enää kiinnostanut mikään. Viina rupesi maistumaan, ja siitä alkoivat ulkopuolisetkin huomautella minulle.

Ei hän ilkeä ollut, mutta välinpitämätön.

Olin miettinyt pitkään eroa, hakenutkin sitä, mutta vetänyt hakemuksen takaisin. Kävimme pariterapiassa, mutta sekään ei auttanut, sillä hän ei halunnut puhua.

Olimme aivan erilaisia: minä tykkään jutella kovasti ja kertoa asioita, hän oli hiljaa tai vastasi yhdellä sanalla. Minulla oli omia harrastuksia, hänellä ei mitään. En saanut häntä mukaan mihinkään. Hän sulkeutui omaan kuoreensa.

Ajattelin, ettei elämän pidä tällaista olla.

Meillä oli vapaa-ajanasunto järven rannalla, ja tarkoitus oli viettää siellä eläkepäiviä yhdessä. Hän meni sinne yksin ryyppäämään pitkiksi ajoiksi. Itse en siellä käynyt enää ollenkaan.

Vihoviimeinen pisara oli se, kun perintätoimistoista alkoi tulla laskuja, vaikka mies sanoi maksaneensa ne. Kun sitten löysin auton takapenkiltä nipun maksamattomia laskuja, ajattelin, että nyt tämä korttitalo hajosi.

Olimme aviossa yli 25 vuotta ja seurustelimme kauan ennen naimisiinmenoa. Kuvittelin meidän olevan yhdessä hamaan hautaan asti, en missään tapauksessa olisi halunnut erota.

Erosta on jo vuosia aikaa, mutta ositus on edelleen kesken. Olemme yrittäneet myydä vapaa-ajanasuntoa.

Lapsi oli ensin hirveän pettynyt ja minulle äkäinen. Säikähdin, että laittaako hän välit kokonaan poikki, mutta kyllä hän lopulta ymmärsi ja tajusi tilanteen.

Olisin sairastunut itsekin, jos olisin jäänyt siihen liittoon.

Tukea olen saanut erilaisista ryhmistä. Ikävältä tuntuu, kun monet yhteiset ystävät katosivat.

Jotkut ystäväni yrittävät, että etsisin itselleni uuden miehen, mutten halua enää ketään. En halua, että kukaan tulee minua satuttamaan. Kohtalolle en silti pane hanttiin.”

Tarja, 70

”Tajusin, etten halua enää asua saman katon alla"

”Hän oli komea, pitkä ja tosi hurmaava mies. Olimme aikuisia, ja kummallakin oli takana jo entistä elämää. Suhde eteni nopeasti. Puolen vuoden kuluttua muutettiin yhteen asumaan. Paikkakunta oli meille molemmille uusi.

Laitoimme kotia kuntoon ja yhteinen elämä oli lähtenyt alkuun, kun jossakin vaiheessa huomasin, että hän käyttää aika paljon alkoholia. Pidin sitä outona, koska itse nautin alkoholia vain todella harvoin.

Juominen lisääntyi ja lisääntyi. Siitä tuli ongelma, ja tietenkin aloin huomautella asiasta. Hänestä tuli esiin myös uusia piirteitä. Suhteen alussa en vielä ymmärtänyt, miten mustasukkainen ihminen hän on. Se oli ihan sairaalloista ja ilmeni, kun vaikkapa tervehdin jotakuta hyvänpäiväntuttua miestä tai kehuin jonkun miespuolisen laulajan ääntä. Useita kertoja myös yllätin hänet tutkimasta kännykkääni.

Nälviminen ja haukkuminen oli jatkuvaa. Vaikken ole mikään alistuva hissukka, jouduin mukailemaan ja tekemään asioita hänen toiveidensa mukaan.

Meillä oli yhteistä tekemistä, sillä työn ohessa harjoitimme pienimuotoista viljelyä. Tansseissakin kävimme yhdessä. Ystäviä ei kummallakaan oikein ollut, eikä mies käynyt ryyppäämässä kavereiden kanssa. Hän joi kotona. Niitä tyhjiä kossupulloja kertyikin nurkkiin ihan älyttömät määrät.

Jos meillä kävi vieraita, mies oli niin vieraskorea, ettei kukaan olisi voinut aavistaa, miten paljon hän juo. Hän ei myöskään nälvinyt minua vieraiden aikana.

Yhteiset lapsemme olivat jo kasvaneet aikuisiksi, kun noin kolme vuotta sitten minulla tuli mitta täyteen. Muistan tarkalleen sen päivän. Mies oli taas ryypännyt edellisenä iltana, ja aamulla kun heräsi, hän oli aivan tokkurassa ja alkoi haukkua minua hirvittävän rumilla sanoilla. Hän myös uhkasi minua väkivallalla. Silloin havahduin ja tajusin, etten halua enää asua saman katon alla.

Soitin eräälle sukulaiselle ja kerroin tilanteestani. Hän neuvoi pakkaamaan laukkuun välttämättömiä tavaroita ja lähtemään pois saman tien. Siitä alkoi pesäeron tekeminen.

Fyysisellä väkivallalla uhkaaminen oli viimeinen pisara. Olin sataprosenttisen varma, etten halua jatkaa sitä liittoa. Henkistä väkivaltaa olin sietänyt aivan liian kauan. Kerran hän oli minua myös lyönyt, kasvoihin, mutta annoin sen anteeksi, kun hän seuraavana päivänä ymmärsi, mitä oli tehnyt. Haukkumista ja nälvimistä hän ei koskaan jälkeenpäin pahoitellut.

Eropäätöksen jälkeen olin suunnattoman helpottunut ja vain ihmettelin sitä uutta olotilaa, kun sain tehdä mitä haluan ja mennä minne tekee mieli.

Erossa on aina kaksi osapuolta, niin tässäkin. Vikaa oli myös minussa.

Parin kuukauden kuluttua lähtöni jälkeen kuulin, että hänellä on uusi nainen. Se ei satuttanut minua ollenkaan, vaan päinvastoin: ajattelin, että se tekee eron hänelle helpommaksi ja hän jättää minut rauhaan.

Kun tuli omaisuuden jakamisen hetki, mies oli yhtä päivänpaistetta.

Yhteisen omaisuuden jakaminen oli raskasta. Jäin ikävöimään kotipaikkaa, jonka jouduin jättämään lopullisesti taakseni.

Lapset suhtautuivat eroomme ymmärtävästi. Sain heiltä tukea. Myös he olivat kärsineet puolestani. Olen silti kannustanut heitä pitämään yhteyttä isäänsä.

Vaikka olin helpottunut, en voi sanoa, että eroaminen olisi ollut helppoa. Tunteet kävivät välillä niin pohjassa, etten jaksanut muuta kuin käpertyä sohvan pohjalle. Korona-aikakin vielä pahensi tilannetta.

Onneksi näin lehti-ilmoituksen Eläkeliiton Eroa eheäksi -kurssista. Siellä kuulin monta samanlaista tarinaa. Olen todella onnellinen, että lähdin mukaan.

Stina, 68

”Idiootit, te ette voi erota!”

”Kun kerroimme erosta aikuisille lapsillemme, reaktio oli se, että keskimmäinen poika haukkui meidät maan rakoon toteamalla: ”Idiootit, te ette voi erota!”. Vanhin alkoi nyyhkyttää saamatta sanaa suustaan. Nuorin, joka asui vielä kotona, oli kaikkein ymmärtäväisin, sillä oli kuullut meidän riitelyämme niin paljon. Hän totesi, että hyvä kun eroatte.

Annoimme lapsille vuoden aikaa sopeutua. Se toimi oikein hyvin. Kun vuoden päästä kerroimme, että nyt me sitten erotaan, vanhin tuumasi, että nyt pidetään juhlat. He kaikki olivat hyväksyneet ratkaisumme.

Tilanne tuli yllättäen myös tuttaville. Olimme olleet yhdessä melkein 40 vuotta ja meillä oli hyvä suhde. Pidimme toisiamme kädestä ja halailimme julkisesti, ja meillä oli paljon yhteisiä liikunta-, kulttuuri- ja muita harrastuksia.

Kyllähän puoliso oli aktiivisempi eroasiassa. Hän oli vasta 19-vuotias alkaessamme seurustella. Hän halusi nyt kokea itsenäistä elämää, meni sitten syteen tai saveen.

Minun oli hyväksyttävä se, sillä ajattelin sen olevan ikään kuin jälkiero. Olin nuorempana seikkaillut vieraiden naisten kanssa, olin herkkä rakastumaan, ja kun jäin kiinni, niistä tuli isoja sotkuja. Tekosista olisi pitänyt ottaa vastuu ja erota, mutta en pystynyt.

Monet kerrat oli meinattu erota, mutta parisuhdekurssit ja -viikonloput pelastivat meidät moneksi vuodeksi. Ne olivat hyvää ruostesuojausta parisuhteelle.

Olin häntä lähes kymmenen vuotta vanhempi. Ikäero ja oma vanhenemiseni alkoivat vaikuttaa seksikykyihini ja rakasteluun varsinkin sen jälkeen kun sairastin eturauhassyövän.

Puolisoni on hyvin työorientoitunut ihminen. Hänellä oli myös monia kodin ulkopuolisia tehtäviä. Kun jäin eläkkeelle, minulla oli päivät pitkät aikaa. Hän taas ei pitkän työpäivän jälkeen jaksanut enää keskittyä minun asioihin ja koki ne vaatimuksiksi.

Se oli ikävä vaihe. Tuntui kuin ei minulla olisi enää puolisoa. Siinä se mitta alkoi täyttyä.

Rakkaudesta ja kiitollisuudesta puolisoa kohtaan hyväksyin eron. Halusin noudattaa hänen toivettaan ja lupasin, etten tule erossa aiheuttamaan hänelle fyysisiä, psyykkisiä enkä taloudellisia ongelmia.

Eron myötä voi oppia itsestään tosi paljon. Se oli vähän kuin elämän loppukoe. Tuntuu, että jos tästä selviää hengissä omaan elämään, siitä tulee kyllä kympin suoritus.

Ero on vaativa ja pitkäkestoinen prosessi. Kamalien tunteiden kanssa olen itkeskellyt. Ymmärrän miehiä, jotka alkavat tällaisessa tilanteessa juopotella. Minunkin olisi tehnyt mieli, monta kertaa, mutta nukun muutenkin huonosti.

Nyt voin sanoa, että eroaminen on ollut parasta mitä minulle on tapahtunut. Se on ollut suuri mahdollisuus löytää itsensä ja parhaat puolensa. Itse asiassa olen ollut tosi tyytyväinen itseeni, ja arvoni on noussut omissa silmissäni. Erityistä ylpeyttä tunsin, kun olin saanut kalustettua vuokrahuoneistoni.

Vahva arki, monipuoliset harrastukset ja ihmissuhteet niiden myötä ovat olleet pelastus.

Muutamia naisia olen tapaillut eron jälkeen, yhteen rakastunutkin. Eihän siitä silti mitään tullut. Uusi nainen on aivan mahdottomassa tilanteessa, sillä häntä vertaa kaikessa ex-puolisoon, jonka kanssa yhteinen historia on valtava.

Ero ei tarkoittanut sitä, että olisimme eronneet toisemme suvusta, niistä kaikista ihmisistä. Suhteet sukuun ovat edelleen kunnossa, vaikkei anopin kanssa enää olla virkasuhteessa. Exän kanssa elämme molemmat omaa elämäämme, mutta vietämme edelleen aikaa myös yhdessä ja yhteisien ystävien kanssa.

Olen oppinut parin vuoden harjoittelun jälkeen elämään yksin. Vaikka se sujuukin, kaipaan naista lähelleni. Kyllähän se kaksin aina kaunihimpi olisi.”

Gunnar, 68

”Riipuin hänessä kiinni”

”Olimme yhdessä 32 vuotta. Se ei koskaan ollut mitään suurta rakkautta, mutta suhde kannatteli meitä kumpaakin. Mitään suurempia ristiriitoja ei voinut edes tulla, sillä minä olin töissä päivät ja hän illat, eikä yhteistä aikaa ollut paljon. Yhteisiä lapsiakaan ei ollut.

Kun sitten molemmat olimme jääneet eläkkeelle, yhteiselo neljän seinän sisäpuolella alkoi ahdistaa. Tuntui kuin ilmatila loppuisi. Läheisyyttä meillä ei ollut ollenkaan, ei minkäänlaista. Olin kuin pystyyn kuollut, kaikki ilo oli poissa.

Kuusi vuotta sitten äitini ja toinen läheinen sukulaiseni kuoli. Siitä tämä kriisi alkoi. Kipuilin surussa, mutten saanut häneltä tukea ollenkaan. Vaikka olimme pariskunta ja asuimme yhdessä, olin aivan yksin.

Tuntui pahalta, kun näin miten hän ilakoi muiden naisten kanssa, halaili ja keskusteli, mutta kotona meillä ei ollut mitään muuta kuin päivittäiset rutiinimme.

Halusin erota, mutta riipuin hänessä niin lujasti kiinni, etten pystynyt.

Nuoruuteni avioliitto oli päättynyt traagiseen eroon, kun ensimmäinen mieheni teki itsemurhan ja riisti hengen myös yhteiseltä lapseltamme. Sen vuoksi pelkäsin erota tästä suhteesta, vaikka voimavarani olivat ihan lopussa.

Muutimme miehen kanssa erilleen asumaan, mutta vietti luonani viikonloput. Meillä oli yhteiset ruokahetket ja arjen sapluunat. Sitä jatkui vuosien ajan, ja koko ajan tiesin, ettei se ole hyvä ratkaisumalli. Se vei kaiken henkisen energiani.

Pelkäsin niin paljon yksin jäämistä, että annoin tilanteen jatkua. Irtautuminen oli tosi vaikeaa. En kyennyt näkemään vaihtoehtoja.

Minun pelastukseni oli Eläkeliiton järjestämä Erosta eheäksi -sopeutumiskurssi, jossa oli loistavat psykoterapeutit. Siellä sain etäisyyttä tilanteeseeni, ja sen jälkeen pystyin tekemään päätöksen lopullisesta irtiotosta.

Tunnelanka exään on nyt katkennut, emmekä ole enää kuukausiin tavanneet toisiamme. Helppoa tämä ei ole ollut: tunnekatastrofi on ollut hirveä, olen itkenyt paljon ja ollut aivan hajalla ja rikki, tuntenut olevani yksin ja tyhjän päällä.

Itsetutkiskelu ja toipuminen jatkuvat edelleen. Elämääni on tullut mies, jonka kanssa vasta tutustumme toisiimme. On tuntunut hyvältä saada huomiota ja halauksia. Pelko torjutuksi ja hylätyksi tulemisesta sekä omasta riittämisestä on kuitenkin läsnä.”

Ansku, 69

”Tuntui pahalta tajuta se epärehellisyys”

”Meillä oli yhteistä elämää ja avioliittoa takana lähes 50 vuotta, kun päätin, että nyt riittää. Se liitto oli liian rankka minulle. Ero astui voimaan samana päivänä, kun täytin 70 vuotta.

Syy miksi halusin eron, oli jumalaton juominen. Nostin hirveitä riitoja hänen juomisestaan jo silloin kun lapset olivat vielä pieniä. Pakenin työhöni niin, että sain olla mahdollisimman paljon pois kotoa. En halunnut nähdä sitä äijää.

Mies teki kotitöitä ja osasi hoitaa ja huoltaa lapsia, mutta muuten langat olivat minun käsissäni. Työssään hän menestyi, sai siitä paljon kiitosta ja kunniaa. Koskaan hän ei lyönyt, sen sijaan sanan miekka viuhui aina kun pää oli täynnä alkoholia.

Lapsuuteni kokemukset olivat sellaisia, että halusin onnistua ja tehdä asiat niin, etteivät lapsemme joutuisi kärsimään samaa kuin minä sisarusteni kanssa lapsena. Tein hyvän uran omassa työssäni ja yritin pitää liittomme kasassa.

Tilanne kuitenkin ahdisti niin paljon, että sain vakavan sydänkohtauksen ja kävin kuoleman porteilla.

Kun olimme molemmat olleet eläkkeellä muutamia vuosia, hän lähti vielä mukaan yhteen työprojektiin. Silloin silmäni avautuivat: aloin epäillä, että hänellä on suhde meneillään. Olin ollut sinisilmäinen ja luottanut häneen.

Hän tuli kyllä kotiin yöksi, mutta työpäivät olivat pitkiä. Kotona hän oli kuin muissa maailmoissa, ja huomasin, että hänen erektiolääkkeensä katoilivat. Juominen alkoi joka ilta ja jatkui aina yöhön.

Hän kielsi juopottelunsa, eivätkä hänen työkaverinsakaan tienneet siitä mitään, pitivät häntä raivoraittiina.

Aloin kerätä todisteita. Hän piilotti pullot taitavasti, mutta etsin ne käsiini. Laskin ja kuvasin kaikki viinapullot ja järkytyin. Kirkasta viinaa meni kuukaudessa kymmenen litraa!

Kerroin hänelle ”tutkimuksistani” ja odotin reaktiota. Hän sanoi, että se (juominen) loppuu nyt. Niin oli sanottu ennenkin, eikä se koskaan loppunut.

Tuntui pahalta tajuta se epärehellisyys, joka oli jatkunut koko avioliittomme ajan.

Eron jälkeen aikuiset lapsemme menivät aluksi isänsä puolelle, niin päättelin, mutta sittemmin heidän välinsä näyttävät viilentyneen. En tiedä miksi. He ovat olleet pidättyväisiä, eikä erosta ole paljon puhuttu.

Nyt erosta on kolme vuotta, ja jotenkin olen elossa. Omaisuus on edelleen jakamatta. Olen päässyt eteenpäin ja uusiin piireihin, mutta jollakin lailla tämä asia edelleen jäytää. Ehkä siksi, että siinä liitossa oli niin monta mysteeriä.”

Jatta, 73