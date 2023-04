Suomalainen Jessica, 26, teki lähtemättömän vaikutuksen Istanbulissa – pian puhelimeen kilahti houkutteleva tarjous

Muutama kuukausi suomalais-kanadalaisen Jessica Kososen Ankaraan muuton jälkeen tapahtui katastrofi, joka järkytti urheiluseuran ja koko maan ilmapiiriä.

Ankara

Arkena Jessica Kosonen, 26, herää ennen yhdeksää ja pakkaa aamupalan mukaan. Hän kurvaa valkoisella Renault Meganella pihan lukitusta portista kohti miljoonakaupunki Ankaran aamuruuhkaa. Matelevassa autojonossa kahdeksan kilometrin matka kestää 45 minuuttia. Sinä aikana ehtii hyvin syödä jotain ja juoda kupin kahvia ennen aamutreenejä.

Pilvinen maaliskuun lauantai valkenee harmaassa kerrostalokompleksissa kaupungin laitamilla. Kosonen esittelee Turkin-kotiaan kiireettä liehuvahelmaisessa asussaan. Tänään lähtö on vasta puolenpäivän maissa pelimatkalle Istanbuliin.

Kosonen on asunut turkkilaisseuran järjestämässä valmiiksi kalustetussa kolmiossa puolisen vuotta. Nyt huoneisiin mahtuu vieraita, sillä kämppis muutti pois ennen joulua. Valkoisia seiniä koristavat punaiset lumihiutaleet. Parvekkeella seisoo muovikuusi täysissä juhlatamineissa. Joulukoristeet muistuttavat kodista, aivan kuten ranteeseen tatuoitu lumihiutale ja vaahteranlehti kahdesta kotimaasta – kanadalaisen äidin ja suomalaisen isän tyttärenä Kosonen on paitsi Suomen myös Kanadan kansalainen.

– Täällä kun kerron, että minulla on sekä Suomen että Kanadan passi, se tekee vaikutuksen.

Parvekkeella on yhä joulukuusi. Kosonen ei ole raaskinut viedä sitä pois, koska joulukoristeet tekevät Turkin-asunnosta kodikkaamman.

Viime kaudella Kosonen pelasi salolaisen LP Viestin kanssa Istanbulissa maineikasta turkkilaista VakifBankia vastaan. Katsomossa ollut turkkilainen agentti lähetti pelin jälkeen Kososelle viestin ja kysyi, haluaisiko tämä pelata Turkissa. Syyskuusta lähtien hän on ollut Turkin toiseksi korkeimmalla sarjatasolla pelaavan TED Ankara Kolejilerin toinen ulkomaalaisvahvistus.

– Istanbulin pelin nähneitä ihmisiä on tullut tuomaan kukkia ja kysymään, muistanko minä heitä. Se on hauskaa, että on innokkaita faneja. Lentopallo ja varsinkin naisten lentopallo on tosi iso juttu täällä.

Kosonen ei ole huomannut Turkissa suuria eroja esimerkiksi naisten pukeutumisen suhteen. Pelimatkoilla pienillä maaseutupaikkakunnilla on tosin neuvottu lämpimällä säällä, ettei pelin jälkeen lähdettäisi kaupungille shortsit jalassa.

– Joukkueessamme suurin osa on muslimeita, mutta harva on kovin uskonnollinen. Kaikki esimerkiksi juovat alkoholia.

Istanbulissa Kososen pelin edellisvuonna nähnyt turkkilaisfani lähetti Suomeen hänen nimellään koristetun pelipaidan.

Jessica Kosonen pelasi LP Viestin riveissä vuonna 2022.

Yksi pelaaja rukoilee usein. Kososelle on selitetty rikkinäisellä englannilla, ettei kenenkään tulisi nähdä tätä alastomana peseytymisen ja rukouksen välillä. Rukoilijan ei tulisi myöskään nähdä muita alastomana tuona aikana. Useimmissa paikoissa tällaiset säännöt eivät ole ongelma, sillä pukuhuoneiden suihkut ovat sermillisten koppien sisällä.

– Sen huomaa vain, jos meillä on tosi myöhään illalla peli. Tiesin kyllä, että muslimit peseytyvät ennen rukousta, koska esimerkiksi kauppakeskusten rukouspaikoilla on lavuaarit, mutta tätä yksityiskohtaa en tiennyt.

Kososen asunnossa Ankarassa lämmitys toimii hyvin ja suihkusta tulee pienen valutuksen jälkeen lämmintä vettä. Asumismukavuutta laskee vain viemärin haju, minkä vuoksi keittiön ovea täytyy pitää auki parvekkeelle.

– Joukkuekaveri asui täällä viime vuonna ja kertoi, että viemärin haju oli ongelma jo silloin.

Jääkaappi humisee tyhjyyttään, sillä Kosonen syö useimmiten ulkona.

–Vain sianliha on täällä kallista, eikä sitä saa joka kaupasta. Käyn ostamassa pekonia isommasta kaupasta.

TikTokissa hän kuvailee @jkosonen-tilillään Suomen ja Turkin eroja. Huokea hintataso ja villi liikenne hämmästyttävät Turkissa asuvaa suomalaista. Kososen lähikaupassa maitolitra maksaa suunnilleen yhtä paljon kuin Suomessa – vähän alle euron. Kupillisen suodatinkahvia saa sen sijaan kahvilasta Ankarassa alle eurolla. Keittolounas ravintolassa maksaa alle 2,5 euroa ja ruokaisamman kebab-lounaan saa vajaalla viidellä eurolla. Paketti pekonia maksaa sen sijaan Turkissa noin 300 liiraa, eli noin 15 euroa.

– Hanavettä ei suositella täällä juotavaksi, mutta sillä voi pestä hampaat ja sitä voi käyttää ruoanlaitossa.

Pieni pakastinlokero täyttyy pian. Jääkaapissa on enemmän tilaa, sillä Kosonen syö usein ulkona.

Kosonen saa vettä ilmaiseksi harjoituksista, joten kaupasta pullotettua vettä ei tarvitse ostaa kovin paljon. Vesi on Turkissa edullista: kuusi puolentoista litran pulloa saa kaupasta noin 70 sentillä. Ostosten kantamiseen hänellä on seuran tarjoama kauppakassi –työsuhdeauto, jota ilman hän ei usko, että Ankarassa pärjäisi.

– Tai pärjäisi ehkä, jos asuisi ihan harjoituspaikan vieressä.

Kaikista ravintoloista ei Turkissa saa alkoholia. Esimerkiksi Kososen naapurissa on hyvä liharavintola, josta hän on jäänyt kaipaamaan vain punaviiniä pihvin kanssa.

– Olemme käyneet täällä joukkueen kanssa syömässä, mutta muuten seura ei järjestä samaan tapaan illanviettoja niin kuin Suomessa. Pidin itse pikkujoulut ja sinne kaikki kyllä tulivat.

Suomalaiselle on positiivinen yllätys, miten monenlaisia saunoja Ankarasta löytyy: sekä perinteisiä turkkilaisia hamam-saunoja että suomalaistyyppisiä sähkösaunoja. Ankaran leuto ja kuiva ilmasto on tehnyt talvesta kaukana kotimaasta siedettävämmän. Turkissa päivät ovat olleet valoisia, joten lumen puute ei ole häirinnyt yhtä paljon kuin vaikkapa Suomessa marraskuun pimeydessä.

” Täällä jos sanotaan, että huomenna tuodaan kaasuliesi, niin siihen voi suhtautua niin, että se ei tule huomenna, vaan ehkä ensi viikolla.

Turkkilaisseura järjesti pelaajalleen työsuhdeauton ja -asunnon.

Suomesta Kosonen kaipaa järjestelmällisyyttä ja sitä, miten helposti asiat hoituvat. Turkissa asuminen vaatii sopeutumiskykyä ja luottamusta siihen, että asiat hoituvat omalla painollaan. Kulttuurissa on jotain samaa kuin Sveitsin italialaisalueella Luganossa, missä hän on niin ikään asunut lentopallon vuoksi.

– Täällä jos sanotaan, että huomenna tuodaan kaasuliesi, niin siihen voi suhtautua niin, että se ei tule huomenna, vaan ehkä ensi viikolla.

Eniten hän ikävöi Suomesta perhettään ja kavereitaan. Urheilijana hän on tottunut siihen, että Suomessa pelatessaankin asuu milloin minkäkin seuran kotikaupungissa – kaukana Tampereen-kodistaan: hänellä on kaupungissa omistusasunto, jossa pikkuveli Daniel asuu nyt vuokralla.

– Maanjäristyksen aikaan pelit olivat tauolla kuukauden ajan. Silloin pääsin käymään Suomessa, mikä oli tosi kiva, koska olen tottunut siihen, että joulun aikaan on pieni tauko, jota meillä ei täällä ollut.

” Meidänkin joukkueessa melkein jokaisella oli perheen­jäsen, ystävä tai tuttava, joka kuoli tai johon ei saanut yhteyttä. Se oli tosi surullista ja ihmiset saattoivat vain alkaa itkeä treeneissä.

Kerrostalojen piha-alueella ränsistynyt uima-allas kumisee tyhjyyttään.

Massiiviset maanjäristykset tappoivat kymmeniätuhansia ihmisiä helmikuussa Turkissa ja Syyriassa. Ankara ei ole järistysalueella, mutta Kosonenkin huomasi, miten toisen järistyksen aikaan iltapäivällä lamput helisivät ja tavarat tärisivät pöydällä.

– Täällä useat ravintolat ja baarit menivät kiinni, koska moni yrittäjä meni etsimään perheenjäseniään. Meidänkin joukkueessa melkein jokaisella oli perheenjäsen, ystävä tai tuttava, joka kuoli tai johon ei saanut yhteyttä. Se oli tosi surullista ja ihmiset saattoivat vain alkaa itkeä treeneissä.

Maaliskuun puolivälissä elämä on alkanut palata normaalimpiin uomiin, mutta kaiken päällä on surun peittämä verho, Kosonen kuvailee. Moni nuori ja lentopalloa pelaava lapsi menetti henkensä.

– En tuntenut ketään siellä henkilökohtaisesti, vaikka tiesin kyllä. Meidän sarjasta siellä (maanjäristysalueella) pelaa kaksi joukkuetta. Yhdestä joukkueesta kuoli yksi pelaaja, mutta toinen joukkue oli pelireissulla.

Luonnonkatastrofin vuoksi runkosarjan kausi venyi huhtikuun alkuun. Sen jälkeen Kosonen aikoo palata kevääksi ja kesäksi Suomeen naisten lentopallo­maajoukkueeseen.

– Ajattelin palata Suomeen jo huhtikuussa, jotta voin levätä noin kuukauden ja ehkä käydä myös jollakin luennolla.

Jessica Kosonen jakoi nimikirjoituksia maaottelussa Montenegroa vastaan syyskuussa 2022.

” Minun kanssa syksyllä 2019 opinnot aloittaneilla meni fuksivuosi aika penkin alle. En itse jäänyt juuri mistään paitsi, koska en muutenkaan olisi päässyt mihinkään tapahtumiin.

Asunto oli valmiiksi kalustettu ja tuoleja oli niin paljon, että niitä on pitänyt laittaa sivuun pyykkihuoneeseen.

Kosonen opiskelee Tampereen yliopistossa hallintotieteitä. Ankarassa hän on opintojensa ja urheilu-uransa kautta tutustunut Suomen suurlähetystössä työskenteleviin diplomaatteihin. Hän pääsi käymään suurlähetystössä Suomen itsenäisyyspäivän juhlissa ja on tehnyt tuttavuutta myös muiden maiden suurlähetystöjen väen kanssa.

– Brittien suurlähetystössä on oma pubi. Kävin siellä ekaa kertaa katsomassa rugbya. Se on viihdyttävämpää kuin amerikkalainen jalkapallo.

Tiiviin urheiluaikataulun vuoksi hän ei ole juurikaan päässyt osallistumaan opiskelijabileisiin. Tänä vuonna Kososella on vapun aikaan vapaata ja hän toivoo pääsevänsä käyttämään ensi kertaa haalareita.

– Bileiden väliin jääminen ei ole harmittanut niinkään, vaan enemmän se, ettei ole tullut opiskeluyhteisöä. Minulla on yliopistosta vain yksi koulukaveri.

Koronapandemian vuoksi etäisyys yliopistomaailmaan kasvoi entisestään. Toisaalta pandemia on mahdollistanut Kososelle opintojen suorittamisen etänä pelipaikoiltaan Kuusamosta ja Salosta käsin.

– Ymmärrän, että minun kanssa syksyllä 2019 opinnot aloittaneilla meni fuksivuosi aika penkin alle. En itse jäänyt juuri mistään paitsi, koska en muutenkaan olisi päässyt mihinkään tapahtumiin.

Joululahjapalapelissä Turkin perustajan Kemal Atatürkin kasvot on jo koottu.

” Kun olen kysynyt suoraan, puhuuko toinen englantia, on myönnetty, että ei. Niistä tulisi varmaan hauskat treffit.

Kosonen pelaa Ankarassa lentopalloa yksityisen yliopiston omistamassa ammattilaisseurassa.

Kosonen on sinkku. Hän on käynyt muutamilla treffeillä, muttei ole juuri nyt kovin kiinnostunut seurustelusta.

– Minun elämäni on sellaista, että se tarkoittaisi sataprosenttisen varmasti kaukosuhdetta.

Hän on avannut Ankarassa Tinderin pelkkää uteliaisuuttaan, muttei ole siellä vastannut viesteihin. Treffipyyntöjä on sen sijaan tullut Instagramin kautta. Kielimuuri on merkittävä este tutustumisen tiellä, vaikka innokkaita ihailijoita yhteisen kielen puuttuminen ei tunnu häiritsevän.

– Kaverit ovat kertoneet, että miehet ovat kommunikoineet Google-kääntäjän avulla ja treffeillä on paljastunut, etteivät he todellisuudessa puhu kieltä sanaakaan.

– Instagramissa olen joskus itse törmännyt samaan. Kun olen kysynyt suoraan, puhuuko toinen englantia, on myönnetty, että ei. Niistä tulisi varmaan hauskat treffit, Kosonen nauraa.

Suomalais-kanadalainen Jessica Kosonen on tottunut elämään ulkomailla. Sveitsin Luganossa kulttuurissa oli paljon samaa kuin Turkissa, hän kuvailee.

Turkkilaisseuran valmentaja ei puhu englantia, mutta kaikki pelaajat puhuvat. Kosonen on harjoituksissa oppinut lentopallosanastoa ja ymmärtää useimmiten, mitä valmentaja tarkoittaa.

– Lisäksi osaan perussanastoa turkiksi, kuten hei, mitä kuuluu tai hyvää yötä. Ja pystyn asioimaan kahvilassa tai kaupassa ja pyytää kahvin maidolla tai kaupassa kassin. Mutta jos kysytään jotain muuta, niin en välttämättä osaa vastata.

Tarjouksista riippuen Kosonen saattaa palata Turkkiin vielä syksyllä. Siinä tapauksessa hän laittaa lisää vauhtia kielen opiskeluun.

– Jos pelaaminen jää täällä yhteen kauteen, ajattelin, että on turha käyttää kielen opiskeluun niin paljon aikaa. Mutta jos jään ensi vuodeksi, voisin yrittää vähän laajentaa sanavarastoa.

Rappukäytävässä Kosonen tervehtii turkiksi talon huoltotöistä vastaavia. Roskapussin voi jättää ulko-ovelle, josta siivooja poimii sen mukaansa. Täällä naapurit tulevat juttusille. Siksi siivoojakin on Kososelle tuttu nainen, vaikka yhteistä kieltä ei olekaan.