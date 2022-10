Yliopistojoukkue juhli mestaruutta yläosattomissa – kuvat päätyivät vääriin käsiin

Wisconsinin yliopiston naisten lentopallojoukkue on joutunut kohun keskelle.

Wisconsinin yliopiston naisten lentopallojoukkue juhli Big Ten -konferenssimestaruutta marraskuussa 2021. Joukkue on laadukas, sillä se on ollut mukana kolmena viime vuonna lajin Final four -tapahtumassa eli pelaamassa yliopistojen mestaruudesta.

Tällä viikolla Badgers-lempinimellä tunnettu joukkue on ollut esillä muista kuin urheilullisista syistä. Joukkueen pelaajista otetut kuvat ja video ovat levinneet viraalisti internetissä. Kohua on aiheuttanut se, että kyseisissä otoksissa joukkueen pelaajat ovat paljastaneet rintansa kameralle.

Paikallisen Milwaukee Journal Sentinel -lehden mukaan kuva on otettu juuri viime marraskuussa konferenssimestaruuden ratkeamisen jälkeen. Wisconsinin yliopiston julkaiseman tiedotteessa sanotaan, että kuvamateriaali ei ollut tarkoitettu yleiseen jakeluun, minkä johdosta asiasta on aloitettu poliisitutkinta.

Tiedotteen mukaan joukkueen jäsenet ovat olleet yhteydessä kampuksen poliisiviranomaisiin, koska heistä otettuja kuvia on laitettu julkiseen jakeluun. Yliopiston urheiluosaston mukaan poliisi epäilee asiaan liittyvän useita rikosnimikkeitä, kuten arkaluontoisten kuvien julkaisemista ilman kohteiden lupaa.

Wisconsinin yliopisto on ilmoittanut tukevansa lentopallojoukkueen pelaajia, jotka ovat joutuneet väärinkäytöksen kohteeksi.

Joukkueen otteisiin turbulenssi ei näytä vaikuttaneen, sillä Badgers voitti perjantaina kotonaan Michiganin valtionyliopiston erin 3–0.