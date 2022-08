Nyt se on varmaa: suomalaistähti jatkaa Venäjällä – näin seura kommentoi ”negatiivisia tekijöitä”

Lauri Kerminen aloittaa jo kahdeksannen kautensa Venäjän lentopalloliigassa.

Viime keväänä jo uransa kolmannen Venäjän mestaruuden voittanut lentopalloilija Lauri Kerminen jatkaa uraansa viime kauden seurassaan Moskovan Dinamossa.

Kausi on Kermiselle kolmas moskovalaisseurassa ja jo kahdeksas Venäjällä. Aiemmin hän edusti Kuzbass Kemerovoa.

– Olemme erittäin tyytyväisiä, että kaikista vaikeuksista huolimatta Lauri Kerminen päätti jatkaa uraansa Moskovan Dynamossa. Seuramme tekee kaikkensa suojellakseen häntä erilaisilta negatiivisilta tekijöiltä, jotta hän voi keskittyä täysin lentopalloon ja auttaa joukkuetta voittamaan, Dinamon urheilujohtaja Sergei Zaitshenko runoili seuran verkkosivuilla.

Uutinen ei tule yllätyksenä, sillä Kermisen, 29, Venäjä-optio oli tiedossa jo aiemmin kesällä, kun lentopalloliitto päätti sulkea Kermisen pois maajoukkuetoiminnasta, kun Kerminen ei ollut sulkenut Venäjän oveaan maan Ukrainassa aloittamasta hyökkäyssodasta huolimatta.

– Siinä vaiheessa, kun meillä on tieto, että Venäjän suuntaan neuvotteleminen on mahdollista, meillä on myös vastuu. Tämä linja oli tässä tilanteessa ainoa mahdollinen, lentopalloliiton puheenjohtaja Lauri Inna sanoi tuolloin.