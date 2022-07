Kommentti: Tässä on suomalaisen urheilun esimerkkilaji – ryhdikäs kentällä ja kabineteissa

Lentopallo näytti mallia kabinettipuolella, kirjoittaa Tuomas Heikkilä.

Nykyisessä maailmantilanteessa asiahan on omalla tavallaan helppo.

Maajoukkuetason huippu-urheilija pitää ensi kauden osalta mahdollisena harjoittaa ammattiaan Venäjällä. Mikäli tässä tilanteessa linjaa, ettei kyseisellä urheilijalle ole juuri nyt asiaa maajoukkuetehtäviin, saa linjaukselle helposti laajan moraalisen tuen.

Joka päivä silmiemme eteen Ukrainasta vyöryvät uutiskuvat vastaavat tyhjentävästi kysymykseen miksi. Kun vielä sisäistää sen, että urheilu on Vladimir Putinin hallinnon merkittävin pehmeän propagandan väline, niin Venäjällä urheileminen on moraalisesti hyvin arveluttavaa.

Lentopalloliitto tiedotti keskiviikkona, ettei joukkueen kenties tärkein yksittäinen pelaaja, tähtilibero Lauri Kerminen, ole toistaiseksi maajoukkuetoiminnassa mukana. Syyksi kerrottiin se, ettei Kerminen ole sulkenut pois Venäjällä pelaamisen mahdollisuutta ensi kaudella.

Voi toki pohtia, mitä tämä itse asiassa tarkoittaa. Onko liitolla tieto, että Kerminen on jo allekirjoittanut ensi kaudeksi sopimuksen venäläisseuran kanssa?

No – on tai ei – sen julkistaminen ei ole liiton asia. Liitto pitää kuitenkin mahdollisena, että Kerminen saattaa palata itänaapuriin ja on tällä perusteella pistänyt hänet pihalle maajoukkueesta.

Tämä, jos mikä, on liiton asia.

Lentopalloliitto tiedotti myös, etteivät maajoukkueen valmennusjohto tai sen pelaajat kommentoi Kermisen asiaa. Niinpä seuraava ohjelmanumero oli soitto puheenjohtaja Lauri Innalle.

Hyvin nopeasti Inna avasi prosessin kulun. Tieto Kermisen tilanteesta ja myös pyyntö siitä, että liittohallitus käsittelisi asian tulivat päävalmentaja Joel Banksilta.

Erilaisten prosessien kulut ovat kokemukseni mukaan asioita, joita liittojen puheenjohtajat tai muut urheilupomot eivät yleensä paljon availe. Toisinaan eivät availe yhtään mitään.

Inna totesi, ettei liittohallitus nähnyt nykyisessä maailmantilanteessa muuta vaihtoehtoa kuin toimia nähdyllä tavalla.

Hän sanoi, että tämä on tilanne toistaiseksi ja asiaa tarkastellaan tarvittaessa. Inna ei lähtenyt spekuloimaan saagan mahdollisilla tulevilla käänteillä.

Sehän ei olisi hänen asiansa ollutkaan.

Median asia se sen sijaan on, joten spekuloidaan. Jotenkin tämän jälkeen kuvioon sopisi, että kohta maailmalle kiirisi tieto Kermisen sopimuksesta Venäjälle.

Sillehän lentopalloliitto ei voi yhtään mitään.

Joskus takavuosina, kun vaikkapa eräs suomalainen lajiliitto ei saanut kirveelläkään miesten maajoukkuetta arvokisoihin, tuntui lajiväen keskuudesta kumpuavan säännöllisin väliajoin vähintään pientä tai keskisuurta kitinää milloin mistäkin.

Samaan aikaan Suomi oli mukana miesten lentopallon MM-kisoissa 2014 ja 2018 ja EM-kisoissa täydet kahdeksan kertaa vuosina 2007–21. Lajissa, joka on eräs palloilumaailman suurimmista. Vertailun vuoksi: kansainvälisellä lentopalloliitolla FIVB:lla on 222 jäsenliittoa, koripallon kattojärjestöllä FIVB:lla 213 ja jalkapallon Fifalla 209.

Tuli tunne, että lentopallossa keskitytään täysimääräisesti tekemiseen ja urheilemiseen. Tässä laji näytti monta kertaa eteen suomalaiselle palloiluperheelle.

Nyt lentopallo näytti mallia kabinettipuolella. Nykyajan suosikki-ilmaisuja käyttäen voisi sanoa sen toimineen proaktiivisesti eikä reaktiivisesti.

Toki virheitä sattuu Suomen lentopalloliitollekin. Toukokuussa liiton sivujen etusivulla komeili kuva Kermisestä Venäjän mestaruuspystin kera. Melko nopeasti kuva myönnettiin arviointivirheeksi ja poistettiin.

Eihän se tuon vaikeampaa ole.