Venäjällä pelannut suomalaistähti lensi ulos maajoukkueesta – näin urheilupomo selittää mutkikasta tilannetta

Tähtilibero Lauri Kermisen tulevaisuus maajoukkueessa on toistaiseksi avoin.

Lauri Kerminen on suljettu toistaiseksi ulos lentopallomaajoukkueen toiminnasta. Lauri Inna kommentoi päätöstä Ilta-Sanomille.

Lentopalloliitto tiedotti keskiviikkona, ettei tähtilibero Lauri Kerminen, 29, ole mukana maajoukkueen toiminnassa toistaiseksi. Suomen tällä hetkellä parhaana lentopalloilijana pidetyn Kermisen tilalle ryhmään nimettiin Niklas Breilin.

Liitto perustelee ratkaisuaan sillä, että keväällä Venäjän mestaruuden voittanut Kerminen ei ole täysin poissulkenut Venäjää ensi kauden vaihtoehdoistaan.

Asian kommentointivastuu siirrettiin joukkueelta ja sen valmennusjohdolta liiton puheenjohtajalle Lauri Innalle.

Innan mukaan lentopalloliitolla ei ollut nykyisessä maailmantilanteessa muita vaihtoehtoja. Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainaan 28. helmikuuta.

– Siinä vaiheessa, kun meillä on tieto, että Venäjän suuntaan neuvotteleminen on mahdollista, meillä on myös vastuu. Tämä linja oli tässä tilanteessa ainoa mahdollinen, Inna sanoi.

– Laurin tilanteeseen emme voi ottaa sen enempää kantaa ja olemme keskustelleet hänen kanssaan hyvässä hengessä. Nyt lentopalloliiton hallituksen oli kuitenkin toimittava näin.

Tilanne lähti purkautumaan maajoukkueen päävalmentajan Joel Banksin aloitteesta.

– Sain Banksilta tiedon Kermisen tilanteesta ja pyynnön, että liittohallitus käsittelisi asian. Prosessi oli sikäli selkeä, Inna taustoitti.

Kerminen voitti viime keväänä uransa kolmannen Venäjän mestaruuden Dinamo Moskovan riveissä. Hänen ensi kauden pelipaikkansa ei ole vielä tiedossa.

Inna ei tässä vaiheessa ota kantaa siihen, mikä on Kermisen tilanne maajoukkueen suhteen, mikäli hän päätyy tekemään sopimuksen jonnekin muualle kuin Venäjälle. Itänaapurista olisi taatusti luvassa parempi palkka kuin mistään muualta.

– Tilannetta tarkastellaan tapauskohtaisesti. Mitään muuta lopullista en voi sanoa kuin sen, että jätkä on huippupelaaja, Inna totesi.

Onko maajoukkueen ovi Kermisen osalta siis suljettu vai raollaan?

– Eihän me voida tässä kohtaa sanoa, mikä maailmantilanne on tulevaisuudessa. Tilanteet vaihtelevat ja henkilöt eri paikoilla vaihtelevat myös.

Suomi pelaa torstaina ja perjantaina harjoitusottelut Viroa vastaan Tallinnassa. EM-karsinnat alkavat Latviassa 6. elokuuta.