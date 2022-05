Venäläisväite: Tuomas Sammelvuo jättää Venäjän maajoukkueen

Venäläissivusto Sport-Ekspress väittää, että Tuomas Sammelvuo ei jatka Venäjän päävalmentajana.

Tuomas Sammelvuo ei jatka Venäjän lentopallomaajoukkueen päävalmentajana, väittää venäläissivusto Sport-Ekspress.

– Me olisimme halunneet jatkaa hänen sopimustaan, mutta tilanne on mikä on, sanoi Venäjän lentopalloliiton pääsihteeri Aleksandr Jaremenko Sport-Ekspressin mukaan.

Sammelvuo aloitti Venäjän maajoukkueen peräsimessä vuonna 2019. Hän jätti pestinsä Pietarin Zenitin päävalmentajana jo helmikuussa.

IS ei tavoittanut Sammelvuota kommentoimaan Sport-Ekspressin väitettä.

Venäjä on suljettu lentopallon kansainvälisistä kilpailuista.

Entinen huippupelaaja Sammelvuo, 46, valittiin Suomessa Vuoden valmentajaksi 2021. Hän luotsasi Venäjän olympiahopealle viime kesänä Tokion olympialaisissa.

Sammelvuo valmensi Suomen maajoukkuetta vuosina 2013–2019. Peliurallaan hän edusti Suomea 296 kertaa.