Lentopalloliigan välierät alkavat kiihkeällä paikallispelillä, ISTV näyttää suorana

VaLePa ja Akaa-Volley aloittavat välieräsarjansa Sastamalassa.

IS:n kuukauden pelissä hypätään maanantaina keskelle lentopallon Mestaruusliigan kiihkeintä pudotuspelikevättä.

Otteluna on kiinnostava paikallispeli, kun VaLePa saa vieraakseen Akaa-Volleyn. Maanantain peli aloittaa joukkueiden välisen välieräsarjan.

Ilta-Sanomat nostaa esille ottelut oleelliset tiedot ja puheenaiheet.

Perustiedot

Ottelu: VaLePa–Akaa-Volley maanantaina 28.3. klo 18.30.

Pelipaikka: Vexve Areena Sastamalassa.

Televisio: ISTV ja Ruutu näyttävät ottelun suorana. Löydät ottelulähetyksen tämän artikkelin yllä olevasta videoruudusta. ISTV:ssä ottelu näkyy vain suorana. Tallenne tulee myöhemmin katsottavaksi Ruutuun. Lähetys alkaa kello 18.20.

Historia: Pirkanmaan joukkueet ovat pelanneet keskinäisiä otteluita vuodesta 2017, jolloin Akaa nousi Mestaruusliigaan. VaLePa on varsin vahvasti niskan päällä, sillä se on voittanut 16:sta kohtaamisesta 15. Akaa otti ainoan voittonsa keväällä 2020. Tällä kaudella joukkueet pelasivat runkosarjassa kolme keskinäistä, joista VaLePa voitti jokaisen.

Paikallissarja

Kun Tampereella ei enää ole liigajoukkuetta, VaLePa ja Akaa kantavat Pirkanmaan soihtua. Ihan naapurikylistä ei ole kyse, mutta paikallisottelusta voidaan kuitenkin puhua. Toijalan Monarilta Vexve Areenalle Vammalaan on reilun tunnin ajomatka.

VaLePa on vahvasti koko suomalaisen miesten lentopallon pitkäaikaisena hallitsijana kiistattomassa isoveljen asemassa Pirkanmaalla, mikä näkyy myös keskinäisten otteluiden historiasta.

Oman lisämausteensa kohtaamiseen tuo Akaan päävalmentaja Olli Kunnari, joka tunnetaan VaLePan pelaajalegendana ja joka asuu edelleen Sastamalassa. Akaan kokeneista pelaajista Urpo Sivulalla on vankka VaLePa-tausta, ja myös Joni Mikkonen on käynyt Vammalassa pokkaamassa suomenmestaruuden.

Akaan päävalmentaja Olli Kunnari yrittää keksiä lääkkeet entisen seuransa kaatamiseksi.

Asetelmat

VaLePa näytti marssivan runkosarjan voittoon, kunnes Savosta otetun komean voiton jälkeen joukkue hyytyi erikoisesti ja hävisi kolme seuraavasta neljästä ottelustaan. Sitä ennen tappioita oli kertynyt koko kaudella kaksi 18:ssa ottelussa. Puolivälierissä joukkue oli kuitenkin kuin uudesti syntynyt ja löi Karelian Hurmoksen tylysti maanrakoon.

Akaa lähti kauteen kärkikaksikon potentiaalisimpana haastajana ja sijoittui runkosarjassa varsin odotetusti kolmanneksi. Puolivälieräsarjassa Raision Loimu pisti akaalaiset ajoittain tiukille, mutta lopulta jatkoon menijästä ei jäänyt epäselvyyttä. Nyt haaste on toista luokkaa, ja Akaa lähtee haastamaan suurempaansa.

Vakiovieras vs. ensikertalainen

Siinä missä VaLePa on voittanut vuodesta 2017 lähtien kaikki suomenmestaruudet, Akaa ei ole koskaan ennen edennyt neljän parhaan joukkoon. Lähtökohdat ja seurojen menestyskulttuurit ovat siis varsin päinvastaiset.

Toisaalta, vaikka Akaa-Volley ei seurana ole ollut mukana mitalipeleissä, sen kokeneen pelaajarungon pelaajista moni on. Sivulalla, Mikkosella, Kristo Kollolla tai Sauli Sinkkosella tuskin puntti tutisee.

VaLePan legenda Mikko Esko on tottunut voittamaan pudotuspelissä.

Seuraa heitä

VaLePan yleispelaajakaksikko on sarjan paras ja myös keskipelaajiksi on löytynyt eliittikaksikko, passari Mikko Eskosta puhumattakaan. Tämä on selvää, mutta pelaajista kannattaa seurata ykköshakkuriksi noussutta Matias Tihumäkeä ja libero Risto Ruoholaa. Jos tämä kaksikko pystyy nostamaan tasoaan vielä pienen piirun verran, VaLePa on jälleen mestariainesta.

Akaalla jo mainitut konkarit ovat tärkeimpiä ydinpelaajia. Huomiota kannattaa kiinnostaa keskipelaajina operoiviin Sinkkoseen ja Panu Pitkäseen. Sinkkonen oli Loimu-sarjassa kentän paras pelaaja ja Pitkänen on liigan parhaita torjujia. Passarin paikka on suurin kysymysmerkki. Miten nuoret Anton Välimaa ja Saku Tuomivaara pystyvät vastaamaan vastapuolen kivikovan Eskon haasteeseen?