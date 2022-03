Dramaattinen hetki Hämeenlinnassa: Tähtipelaaja lyyhistyi kentälle kesken pelin

Lentopallon Mestaruusliigan ottelu sai pelottavan käänteen.

Ariana Pirv on tilanteeseen nähden kunnossa.

Hämeenlinnan Lentopallokerhon ja Oriveden Ponnistuksen välisessä lentopallon naisten Mestaruusliigan puolivälieräottelussa koettiin dramaattisia hetkiä.

OrPon romanialaispelaaja Ariana Pirv, 25, lyyhistyi toisessa erässä pitkän pallon jälkeen kentän pintaan ja ottelu keskeytettiin hetkeksi.

Joukkueen taustahenkilöt kantoivat Pirvin sivuun ja otteluselostuksen mukaan hänen jalkansa nostettiin ensin ylös ja hetken päästä Pirv nousi istumaan. OrPon manageri Mika Putkisaari kertoi puhelimitse Ilta-Sanomille, että Pirv vietiin ambulanssilla sairaalaan.

– Kävin häntä morjestamassa, kun hän lähti ambulanssilla ja hän on nyt sairaalassa tarkistettavana. Viimeisin minulle tullut tieto on, että hänellä on kaikki ookoo. Siinä mielessä ei ole mitään hätää, Putkisaari sanoi.

OrPon joukkueen lääkäri oli mukana vierasottelussa Hämeenlinnassa, joten Pirv oli välittömästi osaavissa käsissä.

– Terveydellisiä asioita en voi oikein edes kommentoida, Putkisaari kertoi.

Hämeenlinna voitti ottelun 3–0 ja siirtyi ottelusarjassa 2–1-johtoon. Joukkueet kohtaavat seuraavan kerran torstaina.