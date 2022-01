Lentopallon kärkipeli Savo Volley–VaLePa suorana ISTV:stä tiistaina

Savo Volley ja VaLePa kamppailevat runkosarjan ykköspaikasta.

IS:n kuukauden pelinä nähdään tiistaina kamppailu kotimaisen lentopallon kirkkaimmalta huipulta.

ISTV:ssä vapaasti katsottavissa olevassa ottelussa kohtaavat sarjakärki Savo Volley ja neljä edellistä mestaruutta voittanut Vammalan Lentopallo.

Ilta-Sanomat nostaa esille ottelut oleelliset tiedot ja puheenaiheet.

Perustiedot

Ottelu: Savo Volley–VaLePa tiistaina 1.2. kello 18.30.

Televisio: ISTV ja Ruutu näyttävät ottelun suorana. Löydät ottelulähetyksen tämän artikkelin yllä olevasta videoruudusta. ISTV:ssä ottelu näkyy vain suorana. Tallenne tulee myöhemmin katsottavaksi Ruutuun.

Pelipaikka: Vaikka Savo Volleyn koti on Kuopiossa, se pelaa kotiottelunsa eri paikkakunnilla ympäri lähialueita. Tällä kertaa pelipaikkana on Pielaveden liikuntahalli.

Historia: Savo Volley perustettiin vuonna 2017 ja ensimmäistä kertaa se pelasi Mestaruusliigaa kaudella 2018–19. Joukkueet ovat silti ehtineet kohdata toisensa liigaotteluissa jo 19 kertaa, kun pudotuspelitkin otetaan huomioon. VaLePa on voittanut otteluista kymmenen ja Savo yhdeksän.

Asetelmat

Kyseessä on viime kauden finaalin uusinta ja kuluvan kauden kiistaton kärkiottelu. Savo johtaa sarjaa, mutta vähemmän pelejä pelanneen VaLePan pistekeskiarvo on vielä parempi. Sastamalalaiset ovat hävinneet liigassa vain kerran.

Joukkueet ovat kohdanneet toisensa tällä kaudella kahdesti. Liigassa VaLePa oli kotonaan vahvempi erin 3–1, mutta Suomen cupin välierässä viime viikonloppuna Savo voitti samoin lukemin.

VaLePan pitkä pokaaliputki katkesi

Ennen tammikuun Suomen cupin finaaliturnausta VaLePa oli voittanut jokaisen pokaalin edellisen viiden vuoden aikana: viisi cupia ja neljä SM-kultaa (keväällä 2020 kausi loppui kesken ja mestaruus jäi jakamatta). Putki katkesi, kun Savo kaatoi VaLePan cupin välierässä ja rynnisti lopulta koko kilpailun voittoon lyömällä finaalissa Kokkolan Tiikerit.

Savolla on hyvä sauma katkaista VaLePan putki myös suomenmestaruuksien suhteen. Tällä hetkellä näyttää kohtalaisen todennäköiseltä, että nämä joukkueet kohtaavat jälleen finaalisarjassa.

Haastavat viime viikot

Kumpikin joukkue joutui tammikuussa pitämään taukoa peleistä ja joukkueharjoittelusta koronatartuntojen takia. Molempien valmistautumisviikko cupin päätösturnaukseen oli todella rikkonainen.

VaLePalta peruttiin myös molemmat tällä viikolla ohjelmassa olleet ottelut, tällä kertaa vastustajien koronahaasteiden takia. Nyt joukkueet ovat kuitenkin päässeet harjoittelemaan normaalisti, joten lähtökohdat huippumatsiin ovat edellistä kohtaamista paremmat.

Seuraa heitä

Molemmat joukkueet ovat hankkineet kauden aikana yhden lisäpelaajan. Savoon tuli Ettassa alkukauden mainiosti pelannut yhdysvaltalainen yleispelaaja Michael Michelau ja VaLePan joukkueeseen liittyi 21-vuotias saksalainen keskipelaaja Sebastian Rösler. Näitä hankintoja on erityisen mielenkiintoista seurata tässä ottelussa, sillä lähtökohtaisesti VaLePan suurin vahvuus on maajoukkuetason yleispelaajakaksikko, kun taas Savolla on liigan väkevin keskipelaajaosasto.

Myös hakkurien taistelu on mielenkiintoinen. VaLePan loukkaantumisista kärsinyt ykkösvaihtoehto Jerome Cross palasi jo kotiin, ja paikalla ovat pelanneet nuoret Matias Tihumäki ja Alberto Cavasin. Savolla Lelu Ojansivu oli sivussa cupin ratkaisupeleistä, ja paikalla esiintyivät huippulupaus Veikka Lindqvist ja yleispelaajana tunnettu Mikko Räsänen.