Jatkaako Tuomas Sammelvuo Venäjän päävalmentajana? Näin Vuoden valmentaja kommentoi

Tuomas Sammelvuo valittiin Vuoden valmentajaksi. Venäjän miesten lentopallomaajoukkueen päävalmentaja kommentoi sopimustilannettaan.

Venäjän miesten lentopallomaajoukkueen olympiahopealle valmentanut Tuomas Sammelvuo valittiin torstaisessa Urheilugaalassa Vuoden 2021 valmentajaksi.

Sammelvuo, 45, kommentoi palkintohuuman jälkeisessä lehdistötilaisuudessa sopimustilannettaan. Lentopallon miesten MM-kisat järjestetään Venäjällä elo-syyskuussa.

– Koti-MM-kisat on suuri unelma, paljon isompi juttu kuin olympialaiset. Tarkoitus on tehdä lentopallosta entistä suurempi Venäjällä. Minulla ei vielä ole nimeä paperissa, Sammelvuo totesi.

Sammelvuolta tiedusteltiin, että kehonkielen perusteella hän lienee kuitenkin vahva ehdokas jatkopestiin.

– Uskoisin näin. Ennen kuin nimi on paperissa, on turha sanoa mitään varmaksi. Se ei ole kiinni suoraan liiton ihmisistä. Valmentajien jatkosta päättää myös urheiluministeriö ja siihen päätökseen kuluu aikaa. Uskon, että muitakin (kuin minä) on ollut ehdolla, Sammevuo vastasi.

Tuomas Sammelvuo omisti palkintonsa lapsilleen.

Ennen gaalaa Sammelvuo kertoili kuulumisiaan ISTV:n haastattelussa. Sammelvuo kertoi muun muassa, miten hopeajoukkue otettiin Venäjällä vastaan Tokion olympialaisten jälkeen. Venäjä kärsi olympiafinaalissa niukan tappion Ranskalle.

– Valtion puolesta oli järjestetty yksityiskone mitalisteille. Tulimme sillä Moskovan lentokentälle. Siitä mentiin kahdella bussilla erikoiskuljetuksella Punaiselle torille, jossa oli musiikkiesityksiä ja paljon yleisöä. Siellä juhlistimme mitalia, vaikka sillä olikin pieni karvas maku. Olin todella vaikuttunut, se jää varmasti ikuisesti mieleen. Kun tulimme lentokentältä, oli suora tie eikä muita autoja. Tien varsilla oli paljon ihmisiä katsomassa ja taputtamassa, Sammelvuo muisteli hopeahuumaa.

ISTV:n Antti Virolainen tiedusteli Sammelvuolta myös, kuinka stressaavaa on olla ulkomaalaisena valmentajana Venäjällä.

– Joukkueessa, jossa on aina tavoitteena kirkkain menestys, on prässi aina kova. Venäjällä kansa on tottunut menestykseen ja ulkomaalaisella valmentajalla suurennuslasi on aina vähän isompi. Sen aistii, mutten koe, että olisin hirveän stressaantunut. Odotukset ovat kovat. Mutta kun päivittäin on treeneissä ja peleissä läsnä, ne unohtuvat hyvin nopeasti.

Urheilutoimittajain liiton Vuoden valmentajan äänestyksessä Sammelvuo keräsi 699 pistettä ja 108 ykkössijaa. Seuraavaksi sijoittuivat uintivalmentaja Eetu Karvonen 528 ja jääkiekkovalmentaja Jukka Jalonen 419 pisteellä.

Karvosen valmentama Matti Mattsson saavutti 200 metrin rintauinnin olympiapronssin Tokiossa. Jalonen luotsasi Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen MM-hopealle Riiassa.