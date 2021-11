Mies ilmestyi Riikka Lehtosen oven taakse rahakassin kanssa ja yritti käydä päälle – ”Olin isompi ja voimakkaampi”

Uransa päättänyt Riikka Lehtonen kertoi kokemuksestaan Tähden seurassa -ohjelmassa.

Riikka Lehtonen oli tienraivaaja suomalaisessa lentopallossa yli kahden vuosikymmenen ajan.

Lehtonen ilmoitti muutama viikko sitten, että lopettaa uransa, joka alkoi 14-vuotiaana lentopallon tyttöjen maajoukkueesta ja jatkui Ranskan, Italian, Kreikan, Turkin ja muiden maiden kentillä nykypäivään saakka.

Hän on voittanut urallaan muun muassa lentopallon Mestarien liigan kahdesti. Kansallisia mestaruuksia hänellä on neljässä eri maassa.

Ura eksoottisissa maissa johti myös monenlaisiin ongelmiin. Monesti kyse oli raha-asioista, mutta vakavampiakin välikohtauksia tapahtui.

Hinta naisten urheilun huipulle nousemisessa on liian usein raaka. Seksuaalinen uhkailu ja väkivalta ovat asioita, joita myös Lehtonen joutui uransa aikana kokemaan.

Lehtonen kertoo joutuneensa seksuaalisen ahdistelun uhriksi pelatessaan Azerbaidzhanissa. Hän kertoi eräästä kokemuksestaan ISTV:n Tähden seurassa -ohjelmassa.

Tilanne sai Lehtosen mukaan alkunsa juuri rahasta. Seuran palkanmaksu oli myöhässä ja Lehtonen ilmoitti seurajohdolle, että rahojen on oltava tilillä ennen seuraavaa ottelua.

– Ne siirsi sitä koko ajan. Seuraava päivä ja seuraava päivä, kunnes oli peliä edeltävä perjantai. He sanoivat maksaneensa. Pyysin siitä tositetta, mitä ei ollut olemassa. Sanoin, että tässä on vaihtoehtona maksaa käteisellä. Se on sovittu ja minulle on luvattu. He lupasivat, että se tuodaan minulle perjantaina kotiin, Lehtonen taustoittaa tilannetta.

Seurassa vaikuttavassa roolissa oleva mies ilmestyi Lehtosen oven taakse rahojen kanssa myöhään perjantai-iltana. Tarkkaa aikaa hän ei muista, mutta kello oli jo iltayhdentoista jälkeen. Lehtonen oli jo nukkumassa.

– Se ei ollut ollenkaan korrektia. Kun hän toi ne rahat, hän yritti siinä. Hän jäi siinä juttelemaan ja yritti käydä päälle. Olin isompi ja ehkä vähän voimakkaampi.

– Jouduin työntämään hänet pois, eikä hän heti mennyt pois. Olen aivan vieraassa maassa ja vieraassa kulttuurissa. Toki minulle oli sanottu, ettei kaduillakaan tarvitse pelätä. Silti kaikki asiat, jotka näin ja mitä kuulin, miten toimitaan, enhän voi tietää, mitä siinä tapahtuu.

Lehtonen ei uskaltanut kertoa tapauksesta kenellekään seurassa.

– Mähän olisin ollut tosi vahvoilla siinä, Lehtonen jatkaa sarkastisesti.

Vaikutusvaltaisen miehen hyökkäyksestä koitui – kuten niin monessa muussakin tapauksessa – vahinkoa ainoastaan uhrille. Kauden edetessä seuran valmennus penkitti kapteenina toimineen Lehtosen.

Riikka Lehtonen pelasi kahdesti Azerbaidzhanissa, ensiksi Igtisadchi Bakussa 2010–11 ja myöhemmin Azerrail Bakussa 2013.

Azerrail jäi hänen viimeiseksi seurakseen ennen täysipainoista siirtymistä rantalentopalloon. Lehtonen kärsi tuohon aikaan polvivammoista ja joutui käytännössä valitsemaan lentopallon, rantalentopallon tai kokonaan lopettamisen välillä.

Kaikkien aikojen menestynein suomalaislentopalloilija loi itselleen vielä toisen uran beach volleyssä. Hän voitti 12 SM-kultaa ja menestyi myös kansainvälisesti.