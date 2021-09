Ylen juontajan mukaan on eri asia, laulaako suomalainen valmentaja Venäjän vai Saksan kansallislaulua.

Moni Ylen Radio Suomen Aamu -lähetystä pääkaupunkiseudulla maanantaina kuunnellut aamuvirkku hieroskeli hämmentyneenä korvannipukoitaan heti puoli seitsemän uutisten jälkeen.

Ohjelman juontajat Olli Aimola ja Ari Tuhkanen keskustelivat sunnuntaina Tampereen Hakametsän jäähallissa pelatusta Suomen ja Venäjän välisestä lentopallon EM-kilpailujen ottelusta – tai paremminkin sitä edeltäneistä tapahtumista.

Pitkän linjan uutistoimittaja Tuhkanen kertoi lähetyksessä pahoittaneensa mielensä siitä, että Venäjän lentopallomaajoukkueen päävalmentaja, suomalainen Tuomas Sammelvuo, lauloi ennen ottelua Venäjän kansallislaulun.

Ilta-Sanomat kysyi Tuhkaselta, miksi tämä pahoitti mielensä Sammelvuon laulusta.

– Tämä onkin hyvä kysymys ja erinomainen jutunaihe. Kyllä, olen sitä mieltä, että Sammelvuon ei olisi pitänyt laulaa Venäjän kansallislaulua. Minun mielestäni kansallislaululla on merkitystä. Hän on suomalainen, ja kyse on aina muustakin kuin urheilusta. Uskon, että aika moni jakaa tämän tunteen, Tuhkanen sanoo.

Tuomas Sammelvuo valmensi Venäjän olympiakomitean joukkueen Tokion olympialaisissa kesällä hopealle.

Sammelvuo kertoi sunnuntaina Ilta-Sanomissa, että edellisen kerran, kun hänen valmentamansa Venäjä ja Suomi kohtasivat Ljubljanan EM-kilpailuissa vuonna 2019, hän ei laulanut kumpaakaan kansallislaulua.

– Se olisi nytkin ollut minun mielestäni oikea vaihtoehto, Tuhkanen sanoo.

Sunnuntaina Sammelvuo lauloi myös Maamme-laulun.

– Se oli ihan mukavaa.

Tuhkasen näkemys perustuu pitkälti Suomen ja Venäjän väliseen historiaan. Hän sanoi lähetyksessä myös, että esimerkiksi suomalaisen valmentajan laulama Saksan kansallislaulu olisi eri asia.

– Kyllä, näinkin sanoin. Jos vaikka (Saksan jääkiekkomaajoukkueen päävalmentaja) Toni Söderholm laulaisi Saksan kansallislaulun, se ei varmaan tuntuisi yhtä väärältä. Vaikka sekin tietyllä tavalla… Venäjä tuntuu jotenkin erilaiselta, se on eri asia, Tuhkanen kokee.

Miksi teet eron näiden kahden mainitun maan välille?

– Syy on se tausta. Suomella ollut joskus Venäjän kanssa jotain kärhämää. Sieltä se tulee. Erityisesti painoi se, että Sammelvuo on suomalaisen lentopallon ikoni ja merkkihenkilö, joka on ollut 26 vuotta Suomen maajoukkueessa mukana pelaajana ja valmentajana. Ja nyt Suomen kotiareenalla, entisen kotiyleisönsä ja kotimaansa katsojien edessä hän lauloi Venäjän kansallislaulun. Se ei vaan jotenkin tunnu oikealta, Tuhkanen kuvailee tuntojaan.

– Ja hänet oli vieläpä juuri nimetty Suomen lentopallon kunniagalleriaan. Juuri näiden seikkojen takia tilanteessa oli ihan valtava kontrasti. Me kaikki varmasti arvostamme hänen lajitaitojaan, ja on hieno saavutus ja arvostettava asia olla yhden maailman parhaan maajoukkueen päävalmentaja. Mutta mielestäni tämä oli väärä paikka Suomen kansalaiselle, hän jatkaa.

Tuomas Sammelvuo elää tunteella mukana kaikessa joukkueensa tekemisessä. Se, että hän lauloi Venäjän kansallislaulun Suomen kotiareenalla Tampereen Hakametsässä, ei ollut kaikkien suomalaisten mieleen.

Tuhkanen huomauttaa, että sunnuntaina koko tilanteessa oli hyvin paljon poikkeuksellisia elementtejä.

– En tiedä, onko suomalainen koskaan ennen missään lajissa ollut Venäjän päävalmentaja. Yleensäkin maailmalla, kun maajoukkueen päävalmentaja on toisesta maasta, eivät he käsittääkseni ala kansallislauluja laulaa. Vähän oudolta se ainakin tuntuisi, Tuhkanen sanoo.

– Pitäisi kysyä ammattilaisilta. Jos vaikkapa Jukka Jalonen olisi Venäjän päävalmentaja, voisiko hän kuvitella laulavansa Suuren ja Mahtavan, Tuhkanen kysyy.

Tuhkanen korostaa, että kyseessä on vain hänen henkilökohtainen mielipiteensä, joka ei edusta millään tapaa Yleisradion kantaa.

Mutta kun mielipiteen kuulee Yleisradiosta noin 100 000 ihmistä, aina on vaara, että joku tulkitsee lausunnon Yleisradion mielipiteeksi?

– Kaikki muut tulkinnat ovat tuossa kohdassa vääriä, Tuhkanen sanoo.

Tuhkanen kertoo saaneensa jonkin verran palautetta jo kyseisen ohjelman aikana.

– Studion WhatsApp-numero alkoi laulaa. Siellä otettiin kantaa puolesta ja vastaan.

Juontaja Olli Ainolan mukaan viestejä aiheesta tuli ”joitakin kymmeniä”, mikä on noin varhain aamulla hieman tavallista suurempi määrä.

– Viestien sisältö vaihteli aika laidasta laitaan. Osa oli sitä mieltä, että oli ihan jees laulaa, ja osa sitä mieltä, ettei missään nimessä olisi pitänyt laulaa. Se on radiossa hyvin yleistä, Ainola kertoo.

Tuhkanen kertoo, ettei ole saanut asiasta suoraa henkilökohtaista palautetta.

– Kyllä kai ihminen saa radiossakin henkilökohtaisia mielipiteitään esittää, hän sanoo.